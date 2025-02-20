«Рейтинг Рунета»: только 6,3% компаний, оказывающих диджитал-услуги, регулярно получают заявки через входящие звонки

Эксперты «Рейтинга Рунета» провели опрос 110 компаний-участников рейтингов и выяснили, что для половины входящие звонки на телефон, указанный на сайте, приносят всего 10% заявок и меньше 30% из них проходят скоринг. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета».

93,7% получают через телефон меньше 30% заявок, и только 10% сказали, что получают качественные заявки, которые проходят скоринг в 50% случаев или чаще.

8% опрошенных в принципе отказались от размещения телефона на сайте.

Александр Туник, руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета»: «Несмотря на такие результаты, заказчики все равно считают, что телефон должен быть, потому что его полное отсутствие вызывает, пусть и не очень рациональное, недоверие».