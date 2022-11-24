Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за публикаций сына в Telegram

Кристина Майнина покинула пост главы Минцифры Чувашии. Это произошло после странных постов ее сына в школьном Telegram-канале. Подросток опубликовал кровавые видео и написал «я скоро кое-что сделаю». Это было расценено одноклассниками как планы одноклассника устроить стрельбу в школе.



Пост сдан

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина покинула свой пост после публикаций своего сына в сети. Об этом в Telegram-канале написал глава Чувашской республики Олег Николаев. По его словам, такое решение Майнина приняла ради сохранения репутации региона, а также ради того, чтобы уделять больше внимания ребенку.

«Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации Правительства региона», — написала Майнина в своем Telegram-канале. Майнина пришла в министерство в январе 2021 г. в качестве и.о. министра. «Для команды Правительства республики — это, безусловно, потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле», — написал Николаев. Он также поблагодарил ее за работу и пожелал успехов.

Сын экс-главы Минцифры Чувашии Роберт Майнин 20 ноября 2022 г. разместил в Telegram-канале класса родной гимназии №5 несколько видео. На них юноша ест сырое мясо и откусывает голову лягушке. В своем посте он также описывал, как умывался кровью.

Затем Роберт написал «я скоро кое-что сделаю» в школьном чате. Одноклассники расценили это заявление как планы устроить стрельбу.

Обыск и работа с психологами

Одна из одноклассниц рассказала о странных постах Роберта своей матери, и та обратилась к правоохранительным органам. После этого в дом Майниных пришли с обыском, однако оружия у молодого человека не нашли.

Глава Минцифры Чувашии покинула пост из-за кровавых публикаций сына

Вместо этого в доме обнаружили кружку со свастикой, вилку и ложку с нацистскими символами, а также книгу Эдуарда Лимонова.

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Как сообщает Mash, проверка продолжается, а родители учеников запрещают детям ходить в школу. Майнину вызвали на допрос.

Позиция Кристины Майниной

В своем Telegram-канале Майнина сообщила, что сообщения о том, что ее сын планировал совершить преступление «не соответствуют действительности». Странное поведение Роберта она объяснила переездом в другой город и желанием подростка привлечь внимание. Она подчеркнула, что его друзья и одноклассники знают Роберта «как доброго, отзывчивого парня».

«На текущий момент моя семья взаимодействует с правоохранительными органами, — добавляет экс-глава Минцифры Чувашии. — Психологи ведут разъяснительную работу».

Она также попросила воздержаться от травли ее ребенка. Сейчас он отстранен от занятий и находится дома.