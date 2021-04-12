Спецпроекты

«ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и компания «АЛАН-ИТ» объявляют об успешном внедрении пилотного проекта в Продовольственном фонде Чувашской Республики (ПФЧР) по мониторингу температуры зерна на складах.

Зернохранилища продовольственного фонда Чувашской Республики являются стратегическим объектом для сельского хозяйства региона. Для сохранения свойств зерна в хранилищах, необходимо поддерживать определенные условия: уровень освещенности, влажности и температуры. Ручная проверка температуры, которая проводилась ранее в ПФЧР, не всегда позволяла получать актуальные данные вовремя и принимать меры по регулированию.

«ЭР-Телеком» предложил автоматизировать мониторинг с помощью системы термоконтроля на базе Интернета вещей (IoT). В контрольных точках зернохранилища были установлены датчики температуры, производящие замеры на разной высоте насыпи зерна, подключенные к беспроводной сети LoRaWAN. Раз в 15 минут информация о температуре зерна передается в информационную систему и отображается в личном кабинете пользователя в виде простого графика. Интервал передачи информации можно изменять в зависимости от задач предприятия.

В случае нагревания участка хранилища до критической температуры, система подаст ответственным сотрудникам сигнал с помощью push-уведомлений или смс. Вовремя принятые превентивные меры позволят предотвратить нагрев и горение зерна.

«Мы считаем внедрение автоматизированной системы термоконтроля зерна важным шагом к цифровизации сельского хозяйства и планируем масштабировать технологии Интернета вещей для хранения не только зерна, но и других продуктов» - заявил заместитель генерального директора Продовольственного фонда Чувашской Республики по общим вопросам Алексей Васильевич Сергеев.

В реализации проекта принял участие технологический партнер «ЭР-Телеком» – АЛАН-ИТ. Компания занимается разработкой аналитических сервисов и специализируется на построении систем прескриптивной и предиктивной аналитики: «Мы, как разработчик сервисов, в которых активно используются данные с различных датчиков, нуждались в технологическом партнере и каналах связи для передачи данных. Компания «ЭР-Телеком» имеет широкий охват рынка и представительства по всей России. В итоге совместно мы можем обслуживать не только своих клиентов, но и клиентов «ЭР-Телеком», что решает стратегические задачи обеих компаний», - сообщил генеральный директор ООО АЛАН-ИТ Александр Елин.

«ЭР-Телеком» является пионером в реализации проектов на базе промышленного Интернета вещей (LoRaWAN). Сегодня в десятках отраслей и компаний тестируются и успешно эксплуатируются решения холдинга.

«Интернет вещей или IoT – это фундаментальная основа для цифровизации российской экономики. С помощью IoT уже реализуются программы цифровой трансформации предприятий, городской среды, а также самых разных отраслей. Проекты IoT в агропромышленном комплексе (АПК) позволяют автоматизировать процессы производства, собирать точные данные, предотвращать форс-мажоры и минимизировать возможные издержки, связанные с человеческим фактором. Это перспективная отрасль для развития цифровой экономики и приоритетный вектор развития проектов Интернета вещей «ЭР-Телеком»», - обозначил Руководитель службы инженерной интеграции АО «ЭР-Телеком холдинг» Владимир Щетинин.

Другие материалы рубрики

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Техноблог

7 секретов поиска скрытых камер

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий