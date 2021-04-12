«ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и компания «АЛАН-ИТ» объявляют об успешном внедрении пилотного проекта в Продовольственном фонде Чувашской Республики (ПФЧР) по мониторингу температуры зерна на складах.

Зернохранилища продовольственного фонда Чувашской Республики являются стратегическим объектом для сельского хозяйства региона. Для сохранения свойств зерна в хранилищах, необходимо поддерживать определенные условия: уровень освещенности, влажности и температуры. Ручная проверка температуры, которая проводилась ранее в ПФЧР, не всегда позволяла получать актуальные данные вовремя и принимать меры по регулированию.

«ЭР-Телеком» предложил автоматизировать мониторинг с помощью системы термоконтроля на базе Интернета вещей (IoT). В контрольных точках зернохранилища были установлены датчики температуры, производящие замеры на разной высоте насыпи зерна, подключенные к беспроводной сети LoRaWAN. Раз в 15 минут информация о температуре зерна передается в информационную систему и отображается в личном кабинете пользователя в виде простого графика. Интервал передачи информации можно изменять в зависимости от задач предприятия.

В случае нагревания участка хранилища до критической температуры, система подаст ответственным сотрудникам сигнал с помощью push-уведомлений или смс. Вовремя принятые превентивные меры позволят предотвратить нагрев и горение зерна.

«Мы считаем внедрение автоматизированной системы термоконтроля зерна важным шагом к цифровизации сельского хозяйства и планируем масштабировать технологии Интернета вещей для хранения не только зерна, но и других продуктов» - заявил заместитель генерального директора Продовольственного фонда Чувашской Республики по общим вопросам Алексей Васильевич Сергеев.

В реализации проекта принял участие технологический партнер «ЭР-Телеком» – АЛАН-ИТ. Компания занимается разработкой аналитических сервисов и специализируется на построении систем прескриптивной и предиктивной аналитики: «Мы, как разработчик сервисов, в которых активно используются данные с различных датчиков, нуждались в технологическом партнере и каналах связи для передачи данных. Компания «ЭР-Телеком» имеет широкий охват рынка и представительства по всей России. В итоге совместно мы можем обслуживать не только своих клиентов, но и клиентов «ЭР-Телеком», что решает стратегические задачи обеих компаний», - сообщил генеральный директор ООО АЛАН-ИТ Александр Елин.

«ЭР-Телеком» является пионером в реализации проектов на базе промышленного Интернета вещей (LoRaWAN). Сегодня в десятках отраслей и компаний тестируются и успешно эксплуатируются решения холдинга.

«Интернет вещей или IoT – это фундаментальная основа для цифровизации российской экономики. С помощью IoT уже реализуются программы цифровой трансформации предприятий, городской среды, а также самых разных отраслей. Проекты IoT в агропромышленном комплексе (АПК) позволяют автоматизировать процессы производства, собирать точные данные, предотвращать форс-мажоры и минимизировать возможные издержки, связанные с человеческим фактором. Это перспективная отрасль для развития цифровой экономики и приоритетный вектор развития проектов Интернета вещей «ЭР-Телеком»», - обозначил Руководитель службы инженерной интеграции АО «ЭР-Телеком холдинг» Владимир Щетинин.