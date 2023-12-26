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«Первый Бит» выпустил приложение «Единое окно» для настройки «Битрикс24»

ИТ-интегратор «Первый Бит» представил новую разработку — приложение «Единое окно» для платформы «Битрикс24». С его помощью можно удобно организовать рабочее пространство, предоставив доступ к наиболее актуальным для сотрудника инструментам.

Преимущество данного решения — это возможность создать индивидуальный набор инструментов для каждого отдела, должности или сотрудника. Место на рабочем столе бухгалтера не будут занимать сервисы для разработчиков, а у дизайнера не будет иконки «Гаранта». Ресурсы могут быть сгруппированы по категориям или объединены в тематические блоки.

«Наше приложение позволяет не только упорядочить возможности «Битрикса», но и создать подборку внешних сервисов компании, таких как «Облачная «», группа в Telegram. Всё, на что можно сформировать ссылки, может быть интегрировано в рабочее пространство», — отметил Владислав Лосев, руководитель веб-направления в Воронежском офисе компании «Первый Бит».

Также в приложении можно настраивать права доступа к ресурсам в зависимости от выполняемых сотрудником задач. Например, к CRM-функционалу можно допустить только менеджеров по продажам, а к программе «1С:Бухгалтерия» — бухгалтеров.

«Единое окно» ставится прямо из маркетплейса «Битрикс24», без дополнительных затрат на обучение или внедрение. Сразу после установки у администратора портала появится рабочее пространство с некоторыми предустановленными блоками. Он сможет начать его настраивать для себя или других сотрудников, «на лету» оценивая результат.

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Одно из преимуществ приложения в том, что оно не затрагивает код самой системы «Битрикс24». При любых обновлениях «Битрикса» настройки интерфейса «Единого окна» не изменятся, и у пользователей в любом случае останется доступ к удобному рабочему столу.

«Единое окно» — это десктоп-приложение самого «Битрикса» или веб-портала, разработанное компанией «Первый Бит». Оно применимо как для коробочного, так и для облачного варианта программы. Для удобства пользователей активно ведется разработка мобильной версии решения, выпуск которой запланирован на 2024 г.

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