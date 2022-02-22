Принцип «одного окна» для резидентов внедрят в ОЭЗ «Технополис Москва»

Экосистема ОЭЗ Москвы выходит на новый цифровой уровень: отчетность резидентов и взаимодействие с управляющей компанией переведут в онлайн формат, а для кооперации резидентов друг с другом создадут электронный маркетплейс, заявил генеральный директор особой экономической зоны столицы Геннадий Дегтев на встрече с резидентами. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«В ОЭЗ Москвы создается единая экосистема, которая включает в себя консалтинг, инновационную инфраструктуру, транспорт и логистику, хозяйственное обеспечение, цифровизацию многих процессов. В 2021 г. для удобства резидентов более 150 сервисов перевели в режим одного окна и оцифровали, ими уже воспользовались свыше 2000 раз», - отметил Геннадий Дегтев.

На встрече резиденты и представители управляющей компании ОЭЗ обсуждали вопрос о промышленной кооперации. Предприятия предложили создать своего рода маркетплейс внутри ОЭЗ «Технополис Москва», где они могли бы приобретать или предлагать свои услуги и продукцию соседям по площадке на максимально выгодных условиях.

Потенциал для усиления производственных связей есть: по результатам опроса 70 процентов компаний готовы разместить информацию о своих мощностях, на которых они могут выполнять сторонние заказы, то есть организовывать контрактное производство. Готовы резиденты и к предложению своих товаров в системе городского заказа.

Предприятия поддержали и идею создания специального приложения ОЭЗ «Технополис Москва» для работы в личном кабинете резидента, заказа услуг и получения актуальной информации в простом и удобном виде.

Участники встречи узнали о нововведениях, которые уже внедрены или только планируются к запуску в ОЭЗ «Технополис Москва». Так, с лета 2021 г. был внедрен электронный документооборот, в настоящее время 95% компаний работают в нем. А в 2022 г. в ОЭЗ полноценно заработает автоматизированный сбор отчетности по результатам деятельности резидентов. Как отметил Геннадий Дегтев, резидентам станет проще отчитываться по выполнению инвестиционного проекта.

На встрече компаниям также рассказали о возможностях, которые предоставляются в столичной ОЭЗ, и о городских мерах поддержки для промышленных высокотехнологичных компаний. Например, 2021 г. резиденты подали 44 заявки на субсидии, из которых каждая вторая была одобрена. В результате компании получили более 69 млн руб., в том числе на обучение сотрудников, а также на оплату коммунальных услуг и приобретение оборудования, на поддержку экспорта.

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В 2022 г. у резидентов строительные работы пойдут быстрее. Срок рассмотрения заявки на их проведения планируется сократить в шесть раз – с 30 до 5 пяти дней.

За последний год к технологическому сообществу ОЭЗ присоединились еще 15 резидентов, таким образом их общее число превысило 90. Новые резиденты уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в производства на территории ОЭЗ Москвы более 9 млрд руб. Они планируют создать более 1500 рабочих мест.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.