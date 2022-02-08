Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД

Правительство России приняло постановление «О порядке функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности». Документ разработан Российским экспортным центром совместно с Минэкономразвития России, Минфином России и другими органами власти.

В постановлении определен порядок взаимодействия участников внешнеторговой деятельности через систему «Одно окно» с органами государственной власти, с органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме.

Правилами установлены структура, режим работы системы, порядок доступа к ней, права и обязанности ее пользователей, а также перечень документов и информации, которые могут предоставляться через «Одно окно» подключившимися к ней участниками ВЭД, сроки и порядок предоставления таких документов и информации.

Порядком предусмотрено, что система «Одно окно» будет функционировать в круглосуточном режиме ежедневно.

Как правило, взаимодействие информационных систем органов власти с участниками ВЭД будет осуществляться в автоматическом режиме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Нормы постановления позволят с 2023 г. существенно сократить срок обмена сведениями между информационными системами с использованием СМЭВ в автоматизированном режиме: с 48 часов до 10 минут.

Такие правила должны существенно сократить стоимостные и временные затраты участников ВЭД.