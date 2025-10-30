Разделы

Открыт доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» для раннего тестирования

Компания «Открытая мобильная платформа» предоставила своим партнерам-разработчикам доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» в преддверии выхода новой версии доверенной операционной системы. Отзывы на этапе предварительных версий позволяют получить оценку нововведений со стороны разработчиков экосистемы, протестировать функционал, оценить стабильность работы и вовремя внести необходимые улучшения.

Также доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» позволит разработчикам заранее протестировать функционал новой версии, оценить ключевые изменения и максимально эффективно использовать новые возможности платформы «Аврора 5.2.0».

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
В новой версии ОС «Аврора 5.2.0» внесено более 3 тыс. изменений. «Открытая мобильная платформа» фокусируется на повышении продуктивности разработчиков и включает улучшения по производительности, безопасности, приватности и персонализации пользовательского опыта.

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

