«Диасофт» и «Группа Астра» расширяют возможности разработчиков для решения задач импортозамещения

Компания «Диасофт» и «Группа Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Партнеры объединят усилия по развитию программно-аппаратных комплексов (ПАКов) и будут совместно развивать инструментарий для разработчиков, объединяя возможности экосистемы Digital Q и продуктов для разработчиков ОС Astra Linux. Документ подписали Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт», и Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В рамках соглашения запланировано создание протестированных, полностью совместимых, отказоустойчивых инфраструктурных ПАКов на базе операционной системы Astra Lunix, которые будут соответствовать требованиям регуляторов и готовы для последующего развертывания на них прикладных программных продуктов для решения бизнес-задач. Программные продукты планируется поставлять предварительно сконфигурированными под ИT-инфраструктуру конкретного заказчика и с единым окном обслуживания всего программно-аппаратного комплекса.

Совместная работа нацелена также на создание инновационных инструментов для разработчиков, которые будут интегрированы в экосистему Digital Q. Эта интеграция позволит аудитории использовать уникальные возможности платформы Digital Q вместе с ресурсами операционной системы Astra Linux, что в свою очередь повысит производительность и ускорит вывод продуктов на рынок. Совместные усилия партнеров обеспечат создание современного и удобного инструментария, который отвечает требованиям российских пользователей и способствует развитию отечественного ПО.

Кроме того, в экосистему цифровой трансформации Digital Q будет включена платформа для разработки GitFlic, входящая в продуктовый портфель «Группы Астры», а в дальнейшем планируются работы по более плотной ее интеграции с платформами экосистемы.

Александр Глазков: «Объединение усилий с таким крупным игроком рынка, как «Группа Астра», даст возможность большему количеству организаций воспользоваться всеми преимуществами готовых программно-аппаратных комплексов и разработки с помощью платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q».

Илья Сивцев: «Подписанное соглашение между нашими компаниями нацелено на создание комфортной и продуктивной среды для разработчиков, что не только ускорит процесс разработки, но и повысит уровень технологической независимости России в ключевых областях. Созданные совместно с «Диасофт» программно-аппаратные комплексы помогут автоматизировать процессы, ускорить выполнение задач, повысить точность и эффективность работы, а также обеспечить сохранность данных».