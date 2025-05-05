Любимая россиянами Xiaomi напрочь сломает все свои смартфоны, выкинув из них Android. Опрос

Xiaomi хочет создать собственную ОС для своих умных устройств в качестве альтернативы Android. По аналогичному пути намерены пойти также Oppo, Vivo и OnePlus. Пример им много лет назад подала Huawei, но за пределами Китая ее Harmony OS без Android и поддержки Android-приложений пока что мало кому нужна.

Android оставьте себе

Компания Xiaomi, крупнейший игрок на российском рынке смартфонов (доля 23% по итогам 2024 г.) и один из крупнейших на мировом, решила создать свою ОС без Android, пишет портал Neowin. Она всерьез задумалась об отказе от ПО и сервисов Google.

Реализовать задуманное или, по меньшей мере, начать его реализацию, Xiaomi может в самом ближайшем будущем. У нее есть собственная прошивка HyperOS, которая пришла на смену всеми любимой MIUI, и к моменту выхода материала она была доступна в версии 2.0. Отказ от Android и софта Google может начаться с релизом апдейта 3.0, который предварительно запланирован на 2025 г.

Дурной пример заразителен

Идея Xiaomi не нова – в 2019 г. по этому пути пошла китайская компания Huawei после того, как ее отлучили от мобильных сервисов Google. В августе 2019 г. состоялась премьера ее экосистемной платформы Harmony OS, которая поначалу базировалась на коде Android, но за несколько лет полностью избавилась от него.

https://c.mi.com/ru/post/334396 Популярность смартфонов Xiaomi может испариться с исчезновением из них Android

Сейчас Harmony OS устанавливается на смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, умные часы и прочую технику Huawei – компания даже намерена выпускать ноутбуки на ее основе. Вот только за пределами Китая устройства на базе этой платформы мало кому нужны ввиду как раз-таки отсутствия сервисов Google и наличия трудностей в установке Android-приложений. Компания давно не входит первую пятерку брендов по объему продаж смартфонов на мировом рынке, в отличие от Xiaomi, которая находится на втором месте по продажам Android-смартфонов, уступая лишь Samsung, пишет Neowin.

Все за одного

Xiaomi не одинока в стремлении сделать собственную платформу без Google и ее сервисов. В этом же направлении намерены двигаться компании Oppo, Vivo и OnePlus. Все они, кроме Xiaomi, входят в китайский холдинг ВВК, и каждая из них более 10 лет выпускает смартфоны на базе Android и с сервисами Google.

OnePlus, к примеру, сделала себе имя на недорогих флагманских устройствах, которые стоили значительно дешевле конкурентов. Как сообщал CNews, в 2025 г. она вернулась к их выпуску, показав топовый моноблок OnePlus 13T, разумеется, с сервисами Google – Maps, Drive, YouTube и, конечно же, магазином приложений Google Play.

Стоит ли игра свеч

Android – это самая популярная мобильная ОС в мире. Появившись в 2008 г., она быстро выжила с рынка всех конкурентов, кроме iOS, но эта система устанавливается исключительно на смартфоны Apple.

Миллиарды людей пользуются Android-устройствами на ежедневной основе, как и сервисами Google, в особенности магазином приложений Play. У Xiaomi есть свой каталог программ Get Apps, но по обширности он уступает Play, в котором свыше 1 млн приложений.

Тем не менее, полный отказ от Android и сервисов Google может обернуться против Xiaomi, которая сделала себе имя именно на устройствах с этой платформой. Более того, вся ее история началась именно с Android – Xiaomi была основана в 2010 г. и поначалу создавала лишь MIUI – оболочку для Android. Свой первый смартфон она выпустила только спустя год.

Как пишет Neowin, отказ от Android в смартфонах – довольно рискованный шаг для китайских брендов смартфонов, и он может негативно повлиять на их продажи на мировых рынках. Никто не любит покупать телефон без надлежащей операционной системы и необходимых приложений.

В качестве альтернативы эксперты портала видят для смартфонов Xiaomi и других китайских брендов упомянутую Harmony OS. Система существует около шести лет, и за это время она успела зарекомендовать себя. Но правда, в одном лишь Китае.



