Любимая россиянами Xiaomi напрочь сломает все свои смартфоны, выкинув из них Android. Опрос
Xiaomi хочет создать собственную ОС для своих умных устройств в качестве альтернативы Android. По аналогичному пути намерены пойти также Oppo, Vivo и OnePlus. Пример им много лет назад подала Huawei, но за пределами Китая ее Harmony OS без Android и поддержки Android-приложений пока что мало кому нужна.
Android оставьте себе
Компания Xiaomi, крупнейший игрок на российском рынке смартфонов (доля 23% по итогам 2024 г.) и один из крупнейших на мировом, решила создать свою ОС без Android, пишет портал Neowin. Она всерьез задумалась об отказе от ПО и сервисов Google.
Реализовать задуманное или, по меньшей мере, начать его реализацию, Xiaomi может в самом ближайшем будущем. У нее есть собственная прошивка HyperOS, которая пришла на смену всеми любимой MIUI, и к моменту выхода материала она была доступна в версии 2.0. Отказ от Android и софта Google может начаться с релизом апдейта 3.0, который предварительно запланирован на 2025 г.
Дурной пример заразителен
Идея Xiaomi не нова – в 2019 г. по этому пути пошла китайская компания Huawei после того, как ее отлучили от мобильных сервисов Google. В августе 2019 г. состоялась премьера ее экосистемной платформы Harmony OS, которая поначалу базировалась на коде Android, но за несколько лет полностью избавилась от него.
Сейчас Harmony OS устанавливается на смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, умные часы и прочую технику Huawei – компания даже намерена выпускать ноутбуки на ее основе. Вот только за пределами Китая устройства на базе этой платформы мало кому нужны ввиду как раз-таки отсутствия сервисов Google и наличия трудностей в установке Android-приложений. Компания давно не входит первую пятерку брендов по объему продаж смартфонов на мировом рынке, в отличие от Xiaomi, которая находится на втором месте по продажам Android-смартфонов, уступая лишь Samsung, пишет Neowin.
Все за одного
Xiaomi не одинока в стремлении сделать собственную платформу без Google и ее сервисов. В этом же направлении намерены двигаться компании Oppo, Vivo и OnePlus. Все они, кроме Xiaomi, входят в китайский холдинг ВВК, и каждая из них более 10 лет выпускает смартфоны на базе Android и с сервисами Google.
OnePlus, к примеру, сделала себе имя на недорогих флагманских устройствах, которые стоили значительно дешевле конкурентов. Как сообщал CNews, в 2025 г. она вернулась к их выпуску, показав топовый моноблок OnePlus 13T, разумеется, с сервисами Google – Maps, Drive, YouTube и, конечно же, магазином приложений Google Play.
Стоит ли игра свеч
Android – это самая популярная мобильная ОС в мире. Появившись в 2008 г., она быстро выжила с рынка всех конкурентов, кроме iOS, но эта система устанавливается исключительно на смартфоны Apple.
Миллиарды людей пользуются Android-устройствами на ежедневной основе, как и сервисами Google, в особенности магазином приложений Play. У Xiaomi есть свой каталог программ Get Apps, но по обширности он уступает Play, в котором свыше 1 млн приложений.
Тем не менее, полный отказ от Android и сервисов Google может обернуться против Xiaomi, которая сделала себе имя именно на устройствах с этой платформой. Более того, вся ее история началась именно с Android – Xiaomi была основана в 2010 г. и поначалу создавала лишь MIUI – оболочку для Android. Свой первый смартфон она выпустила только спустя год.
Как пишет Neowin, отказ от Android в смартфонах – довольно рискованный шаг для китайских брендов смартфонов, и он может негативно повлиять на их продажи на мировых рынках. Никто не любит покупать телефон без надлежащей операционной системы и необходимых приложений.
В качестве альтернативы эксперты портала видят для смартфонов Xiaomi и других китайских брендов упомянутую Harmony OS. Система существует около шести лет, и за это время она успела зарекомендовать себя. Но правда, в одном лишь Китае.