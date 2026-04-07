Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь

Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь. В обновленной СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно проверить надежность контрагентов за пару кликов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Согласно 51.1 НК проверка партнеров необходима для защиты бизнеса от финансовых потерь, срыва сделок и претензий со стороны налоговых органов. Интеграция с «Контур.Фокус» позволяет сделать это прямо в диалоговом окне Directum Lite.

Новая функциональность поможет выявить фирмы-однодневки, мошенников, банкротов, оценить реальную способность контрагента выполнить обязательства и полноту документального досье. Система сохранит историю и отразит: проверил ли ответственный контрагента, на основании каких документов и кем принято решение о заключении договора с партнером. Также обновление позволит привести проверки к единому стандарту и получать отчеты с результатом из официальных источников. Это упростит работу специалистов и сократит время на поиск и анализ информации.

Directum Lite — cистема электронного документооборота для среднего и малого бизнеса. Разработана на базе платформы Directum, которую используют более 3 тыс. компаний, и адаптирована для организаций до 100 сотрудников. Экосистема продуктов Directum включает решения для управления стратегическими целями, проектами и командами, цифровизации HR-процессов, корпоративных сервисов, а также классических задач СЭД/ECM. Основа продуктов — мощная масштабируемая платформа Directum RX, которая обеспечивает работу десятков тысяч пользователей, включает no/low-code-инструменты адаптации и встроенные ИИ-сервисы.

Решения Directum разработаны в России и входят в реестр отечественного ПО (№ 4499), при облачной поставке размещаются в ЦОДах на территории Российской Федерации.

