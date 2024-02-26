Directum выпустила СЭД для среднего и малого бизнеса

Российский разработчик программ для управления документами и бизнес-процессами объявил о выходе Directum Lite — системы электронного документооборота для сегмента малого и среднего бизнеса (СМБ).

СЭД Directum Lite ориентирована на небольшие компании, она помогает организовать упорядоченный электронный документооборот и избавиться от хаоса в рабочих процессах. Система разворачивается и настраивается без программирования — схемы процессов «собираются» из блоков, как конструктор.

Возможности Directum Lite включают в себя все самое необходимое для сегмента среднего и малого бизнеса: механизмы постановки задач и поручений с контролем сроков выполнения; инструменты для генерации документов по шаблонам и их структурированного хранения; решения для работы с договорами и счетами на оплату; диаграмму Ганта, Agile-доски, базу знаний и модуль организации совещаний для командной и проектной работы; возможности для ведения делопроизводства и обмена документами с контрагентами.

Доступны облачный и локальный варианты поставки системы, использовать её можно как в веб-клиенте, так и через мобильное приложение.

«До определенного момента бизнесу для работы бывает достаточно бесплатных сервисов — мессенджеров, электронной почты, но с ростом компании они ей становятся „малы“. Процессы усложняются, а цена ошибок увеличивается. Одновременно сегменту СМБ не нужны тяжеловесные корпоративные системы, там для них много лишнего. При подготовке СЭД для растущего бизнеса мы учли статистику по самым востребованным в сегменте решениям — оставили только нужные для СМБ инструменты, упростив подключение системы и сохранив необходимый уровень функциональности», — сказал Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Благодаря прозрачной схеме лицензирования клиенты могут самостоятельно рассчитать стоимость системы с помощью калькулятора на официальном сайте. А перед тем, как принимать решение о покупке Directum Lite, систему можно бесплатно протестировать.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами.