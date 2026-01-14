Разделы

Цифровизация
|

Directum в лидерах российского рынка BPM-систем по версии CNews

Directum традиционно остается на верхних строчках рейтинга крупнейших игроков BPM-рынка. Участники обзора оценивались по финансовым показателям, которые помогают определить масштаб бизнеса ИТ-поставщиков.

Directum показал наибольший рост выручки в пятерке лидеров обзора.

По мнению экспертов CNews, российские компании нацелены на максимальную цифровую трансформацию бизнеса и при выборе ИТ-решений мыслят стратегически. В результате растет спрос на комплексные решения, которые могут объединить все бизнес-процессы в одной системе.

Такую трансформацию способна обеспечить экосистема цифровых решений Directum. Она охватывает управление компанией на всех уровнях: от стратегических целей до конкретных задач. Экосистема помогает цифровизировать HR-процессы, документооборот и делопроизводство, проектную деятельность, корпоративные сервисы и услуги. Решения Directum импортонезависимы, соответствуют требованиям российского законодательства и гибко адаптируются под требования компании с помощью no- и low-code.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще