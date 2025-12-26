2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур

За последние несколько лет российские заказчики изменили свой подход к внедрению BPMS. Ранее поставщики ИТ-решений фиксировали запрос на «чистые» системы, которые автоматизировали регламентные и транзакционные процессы. Сейчас компаниям необходимы комплексные платформы, которые превращаются в ядро цифровой экосистемы предприятия и инструмент стратегического управления.

CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPM-систем

№ 2024
№ 2022
Название организации
Выручка от BPM-проектов в 2024 г., ₽ млн без НДС
Выручка от BPM-проектов в 2023 г., ₽ млн без НДС
Динамика выручки 2024/2023, %
1
BPMSoft
2 427
2 026
19,79%
2
3
Directum
2 200
1 302
68,97%
3
Айфэлл
1 950
1 530
27,45%
4
BPM (входит в группу «Ланит»)
1 734
1 451
19,50%
5
2
Digital Design
1 484
1 259
17,87%
Доля российских BPM-решений составляет порядка 85–90% новых внедрений

Рынок российских BPM-решений изменился. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, вырос средний масштаб проектов, увеличилась глубина внедрения и число сценариев использования платформ. Заказчики при выборе и внедрении отечественных решений мыслят стратегически — сразу на уровне нескольких функций и процессов, а не в рамках одного контура или задачи. В связи ростом спроса на решения по оптимизации бизнес-операций, российские ИТ-поставщики решений наращивают выручку.  Топ-10 лидеров рынка заработали в 2024 г. на BPM-проектах ₽ 15,6 млрд. Лидером стала компания BPMSoft. Проекты по внедрению систем по управлению бизнес-процессами принесли ей в минувшем году ₽ 2,5 млрд. Прирост по сравнению с 2023 г. — 20%. «Серебро» досталось вендору ПО Directum. В 2024 г. разработчик получил от поставки BPMS ₽ 2,2 млрд. Позитивная динамика за год — почти 70%. На третьей позиции — компания «Айфэлл». Выручка в 2024 г. составила почти ₽ 2 млрд, прирост по сравнению с 2023 г. — 27%. 

Сергей Лебедев
GreenData

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

Российский рынок автоматизации переходит от фрагментарных workflow-сценариев к BPM как управленческому ядру бизнеса. Какие барьеры мешают компаниям двигаться быстрее, какова роль архитектуры и владельцев процессов, и когда искусственный интеллект действительно усиливает BPM — об этом в интервью рассказывает Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.

