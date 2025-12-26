Рынок BPM 2025
Российский сегмент BPM-систем после нескольких лет стремительного развития начинает замедляться. Компании стали осторожнее подходить к тратам: объемы расходов на цифровизацию бизнес-процессов сокращаются, растет внимание к реальной отдаче от инвестиций. Спрос на BPM-системы будет формироваться в основном за счет трансформации крупных компаний и госучреждений, где BPMS становится инструментом управления эффективностью всего предприятия.
Главные тренды — глубокая интеграция BPMS с low-code, ИИ и RPA. Cистема все чаще становится «оркестратором»: ИИ отвечает за классификацию, анализ и рекомендации, RPA — за работу с унаследованными системами, а BPMS управляет логикой и контролем. В 2026 г. особенно востребованы будут те платформы, которые легко интегрируются с ИИ-сервисами, соответствуют требованиям КИИ и дают заказчику реальную управляемость.
2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур
За последние несколько лет российские заказчики изменили свой подход к внедрению BPMS. Ранее поставщики ИТ-решений фиксировали запрос на «чистые» системы, которые автоматизировали регламентные и транзакционные процессы. Сейчас компаниям необходимы комплексные платформы, которые превращаются в ядро цифровой экосистемы предприятия и инструмент стратегического управления.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPM-систем
|
№ 2024
|
№ 2022
|
Название организации
|
Выручка от BPM-проектов в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от BPM-проектов в 2023 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2024/2023, %
|
1
|
—
|
BPMSoft
|
2 427
|
2 026
|
19,79%
|
2
|
3
|
Directum
|
2 200
|
1 302
|
68,97%
|
3
|
—
|
Айфэлл
|
1 950
|
1 530
|
27,45%
|
4
|
—
|
BPM (входит в группу «Ланит»)
|
1 734
|
1 451
|
19,50%
|
5
|
2
|
Digital Design
|
1 484
|
1 259
|
17,87%
Доля российских BPM-решений составляет порядка 85–90% новых внедрений
Рынок российских BPM-решений изменился. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, вырос средний масштаб проектов, увеличилась глубина внедрения и число сценариев использования платформ. Заказчики при выборе и внедрении отечественных решений мыслят стратегически — сразу на уровне нескольких функций и процессов, а не в рамках одного контура или задачи. В связи ростом спроса на решения по оптимизации бизнес-операций, российские ИТ-поставщики решений наращивают выручку. Топ-10 лидеров рынка заработали в 2024 г. на BPM-проектах ₽ 15,6 млрд. Лидером стала компания BPMSoft. Проекты по внедрению систем по управлению бизнес-процессами принесли ей в минувшем году ₽ 2,5 млрд. Прирост по сравнению с 2023 г. — 20%. «Серебро» досталось вендору ПО Directum. В 2024 г. разработчик получил от поставки BPMS ₽ 2,2 млрд. Позитивная динамика за год — почти 70%. На третьей позиции — компания «Айфэлл». Выручка в 2024 г. составила почти ₽ 2 млрд, прирост по сравнению с 2023 г. — 27%.
Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру
Российский рынок автоматизации переходит от фрагментарных workflow-сценариев к BPM как управленческому ядру бизнеса. Какие барьеры мешают компаниям двигаться быстрее, какова роль архитектуры и владельцев процессов, и когда искусственный интеллект действительно усиливает BPM — об этом в интервью рассказывает Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.