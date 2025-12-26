Рынок российских BPM-решений изменился. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, вырос средний масштаб проектов, увеличилась глубина внедрения и число сценариев использования платформ. Заказчики при выборе и внедрении отечественных решений мыслят стратегически — сразу на уровне нескольких функций и процессов, а не в рамках одного контура или задачи. В связи ростом спроса на решения по оптимизации бизнес-операций, российские ИТ-поставщики решений наращивают выручку. Топ-10 лидеров рынка заработали в 2024 г. на BPM-проектах ₽ 15,6 млрд. Лидером стала компания BPMSoft. Проекты по внедрению систем по управлению бизнес-процессами принесли ей в минувшем году ₽ 2,5 млрд. Прирост по сравнению с 2023 г. — 20%. «Серебро» досталось вендору ПО Directum. В 2024 г. разработчик получил от поставки BPMS ₽ 2,2 млрд. Позитивная динамика за год — почти 70%. На третьей позиции — компания «Айфэлл». Выручка в 2024 г. составила почти ₽ 2 млрд, прирост по сравнению с 2023 г. — 27%.