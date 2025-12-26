Фармкомпания «Бионорика» перевела решения Directum на импортозамещенный технологический стек

Производитель лекарственных средств растительного происхождения «Бионорика» за 2,5 месяца перешел на импортонезависимый стек. Теперь все цифровые решения Directum в компании работают на базе отечественных ПО и СУБД. Это упростило обслуживание системы, обеспечило ее надежность и безопасность, сократило затраты. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

После ухода иностранных вендоров с российского рынка компания «Бионорика» решила перенести Directum RX на импортозамещенный технологический стек, чтобы сохранить надежность и стабильность работы цифровых решений. Проектом занимался генеральный партнер Directum — «Акелон», который более 5 лет сотрудничает с фармкомпанией.

Завершить перенос удалось в сжатые сроки — за 2,5 месяца, для этого работы по обновлению системы и переходу на импортонезависимый стек велись параллельно. В процессе даже не пришлось останавливать бизнес-процессы. Команда заказчика приняла меры, которые обеспечили непрерывную работу сотрудников. Функционирование сервисов приостанавливалось максимум на 2–3 дня.

Несмотря на сложность работ, команда проекта уложилась в запланированные сроки без привлечения дополнительных трудозатрат. В результате:

Платформа Directum RX начала функционировать на отечественной ОС Astra Linux и СУБД PostgreSQL с открытым исходным кодом. Благодаря этому фармкомпания больше не зависит от зарубежного поставщика.

Стало проще обслуживать систему, сократились затраты на покупку лицензий, ПО на импортозамещенном стеке — безопаснее, надежнее и стабильнее.