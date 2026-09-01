Новая версия Luxms BI 12.1: больше возможностей и удобства

В новой версии Luxms BI 12.1 добавили больше гибкости при настройке дэшбордов и визуализаций, сделали удобнее работу с таблицами и расширили возможности для работы с данными. А также обновили и дополнили документацию - в ней появилось много новых материалов. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Управление отображением дэшбордов с LPE

В конфигурации дэшей появился ключ visible с поддержкой LPE. Он позволяет управлять отображением дэша не только статически, но и в зависимости от заданных условий.

Например, можно настроить дэш так, чтобы он показывал данные только после выбора нужного значения в фильтре. Если условие не выполнено, вместо данных пользователь увидит понятное сообщение: «Необходимо указать пол». По такому же принципу отображение можно связать с переменной, например, если значение превышает 50, вывести сообщение «Слишком большое значение».

Так дэшборд может по-разному реагировать на действия пользователя и текущие данные, при этом для разных условий не нужно создавать отдельные версии дэшборда.

Больше возможностей для визуализации и работы с данными

Блок «Цветовые зоны» теперь доступен для каскадной диаграммы, водопада и диаграммы размаха. Он также был обновлен для остальных типов визуализаций.

С его помощью можно заранее задать диапазоны значений и выделить их непосредственно на графике. Это помогает быстрее увидеть, в какой зоне находится показатель и где начинаются отклонения.

В меню «Скачать как...» добавлена выгрузка данных из дэша в формате Parquet, который удобно использовать для работы с большими объемами данных.

Таблицы стали гибче

В сводной таблице появилась кнопка сброса состояния. Если пользователь изменил представление данных, сортировку или другие настройки, он может одним нажатием вернуться к последнему сохраненному варианту настройки.

Для плоской таблицы появилась опция !Distinct. Она позволяет отключить выбор только уникальных записей и увидеть полный набор данных, включая дублирующиеся записи.

Обновления в Luxms Data Boring

В ETL появился гранулярный контроль мониторинга. Теперь его можно отключать не только для всего потока, но и для отдельных узлов-источников внутри него. Это удобно, когда часть потока не требует мониторинга или по ней не нужно получать уведомления.