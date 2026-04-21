Postgres ProGate включен в Единый реестр российского ПО Минцифры

Компания Postgres Professional сообщила о включении продукта Postgres ProGate в Единый реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Решение зарегистрировано под номером 32810.

Postgres ProGate — это комплексное программное решение для миграции и репликации данных, предназначенное для автоматизации ключевых этапов переноса и доставки изменений между различными СУБД и файловыми хранилищами. Продукт обеспечивает эффективное управление задачами миграции, репликации и управления данными через веб-интерфейс, а также интеграцию в корпоративные процессы через API и CLI.

В реестре ПО Минцифры ProGate отнесён к классу инструментов извлечения и трансформации данных (ETL).

Postgres ProGate позволяет работать с любыми объемами данных и поддерживает как разовую миграцию, так и непрерывную доставку изменений (CDC/репликацию). В зависимости от сценария решение обеспечивает высокую скорость переноса: до 80 ТБ/сутки при миграции из PostgreSQL в Postgres Pro; до 40 ТБ/сутки при миграции из Oracle в Postgres Pro.

Система поддерживает более 6 направлений миграции, включая Oracle, PostgreSQL, Greenplum, Postgres Pro, Parquet и другие источники и приёмники данных.

ProGate создавался как инструмент, который снимает с проектных команд рутинные задачи и делает миграцию предсказуемой. В продукт встроены механизмы централизованного контроля и мониторинга задач, а также проверки корректности перенесённых данных.

Среди ключевых преимуществ решения: ускорение миграции и оптимизация ресурсов при переносе данных с legacy-СУБД; снижение рисков за счёт высокой совместимости с Postgres Pro; прозрачный контроль выполнения задач в режиме реального времени; сокращение затрат на внедрение благодаря автоматизации и удобному интерфейсу; масштабируемая архитектура с распределённой обработкой задач; встроенная проверка целостности данных после переноса.

Postgres ProGate включает несколько функциональных модулей, покрывающих полный цикл миграции и репликации: ProCopy — высокоскоростная инициирующая загрузка и перенос объектов БД ProSync — репликация данных и доставка изменений между системами ProCheck — сравнение и проверка корректности миграции.

Система поддерживает параллельный перенос объектов и масштабирование за счёт распределённой обработки задач.