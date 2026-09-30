Arenadata выпустила новую версию СУБД Arenadata Prosperity

Группа Arenadata представила вниманию пользователей новую версию универсальной СУБД для транзакционной нагрузки и бизнес-приложений Arenadata Prosperity (ADP) — ADP 16.13.2 — и выпустила обновление ее управляющего компонента ADP ES 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Ключевые особенности релиза ADP 16.13.2

ADP дополнена расширением pg_duckdb, позволяющим использовать аналитический движок DuckDB непосредственно в PostgreSQL. Это открывает дополнительные сценарии для OLAP-аналитики и работы с внешними данными. В частности, DuckDB позволяет выполнять SQL-запросы непосредственно над Parquet и CSV без обязательной предварительной загрузки данных в таблицы. Таким образом, ADP может сочетать классические задачи PostgreSQL с более гибкой аналитической обработкой внешних данных.

Расширена функциональность безопасности и управления кластером. Добавлены: кластерные действия Enforce Enhanced Security и Set administrator password; политики Password Policy и Audit Policy; настройки Memory Purge, Integrity Check и принудительного использования scram-sha-256; возможность настройки JAVA_HOME.

Обновлены ключевые компоненты инфраструктуры: PgBouncer до 1.25.2 и HAProxy до 3.4.

Расширен набор доступных PostgreSQL-расширений: среди новых — pg_background, pg_cron, pg_hint_plan, credcheck, anon, hypopg, pgsql-http, mysql_fdw, pg_wait_sampling, tds_fdw и oracle_fdw.

Реализована поддержка отечественных операционных систем — Astra Linux SE 1.8.6 и сертифицированной редакции «Ред ОС» 8.0.

Обновление управляющего компонента ADP ES фокусировано на удобстве эксплуатации и работе с резервным копированием.

Ключевые особенности релиза ADP ES 2.1.0

Появился Session manager, позволяющий работать с пользовательскими сессиями.

В Backup manager добавлено действие Create restore point, обновлена логика Restore и добавлены индикаторы прогресса для операций Backup и Restore.

Расширена информация о резервных копиях: теперь отображаются Last verification date и Duration.

Добавлен параметр Use custom JAVA_HOME for cluster для настройки кластера.

«Новый релиз Arenadata Prosperity расширяет возможности продукта в части безопасности, администрирования и аналитической работы с внешними данными, а ADP ES получил дополнительные инструменты для управления сессиями и резервным копированием», — сказала Любовь Родионова, менеджер продукта Arenadata Prosperity.