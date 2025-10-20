Новый модуль на платформе RITM³ расширит возможности создания цифровых двойников для российских городов и регионов

Группа компаний Simetra разработала новый модуль «ТСОДД — Редактор ПОДД» (технические средства организации дорожного движения – проекты организации дорожного движения) для платформы транспортного планирования RITM³. Обновление продукта расширяет возможности специалистов при разработке цифрового двойника города и предоставляет планировщикам большие инструментов для проектирования транспортных систем, а также автоматизирует часть документооборота. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Модуль ТСОДД в составе цифровой платформы RITM³ – это базовое решение для создания цифрового двойника городской транспортной инфраструктуры и разработки цифровых проектов организации дорожного движения в масштабе города. Решение отображает текущую дислокацию технических средств организации дорожного движения и позволяет проектировать возможные варианты его изменений.

В модуле доступны более 40 типов элементов для создания объектов ТСОДД и улично-дорожной сети (УДС), в том числе дороги, тротуары, газоны, парковки, инженерные устройства дороги, а также дорожная разметка и знаки, светофоры, «лежачие полицейские», навесное оборудование – камеры фотовидеофиксации, детекторы транспорта. Пользователям также доступна возможность проектирования индивидуальных дорожных знаков с выбором места и способа их установки, а также создания редактируемой дорожной разметки.

Важная особенность модуля ТСОДД — функциональность для автоматического формирования и выгрузки отчётной документации в соответствии с требованиями приказа Минтранса России №49. Модуль формирует пояснительные записки, создает набор спецификаций и чертежей в установленных масштабах и форматах. Система генерирует спецификации размещения ТСОДД, несущих конструкций, фотовидеофиксации, а также технических средств экспериментального применения.

«Высокий уровень детализации модуля ТСОДД позволяет использовать платформу RITM³ для создания цифровых двойников, максимально отражающих реальную картину состояния транспортных систем городов и регионов. Профильные ведомства региональных и городских администраций смогут применять этот цифровой инструмент для создания ПОДД при организации условий для безопасного и эффективного движения транспорта и пешеходов», — сказал Андрей Прохоров, технический директор ГК Simetra.

Новый модуль ТСОДД доступен всем желающим в составе их версий цифровой платформы RITM³.