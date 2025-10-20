Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Новый модуль на платформе RITM³ расширит возможности создания цифровых двойников для российских городов и регионов

Группа компаний Simetra разработала новый модуль «ТСОДД — Редактор ПОДД» (технические средства организации дорожного движения – проекты организации дорожного движения) для платформы транспортного планирования RITM³. Обновление продукта расширяет возможности специалистов при разработке цифрового двойника города и предоставляет планировщикам большие инструментов для проектирования транспортных систем, а также автоматизирует часть документооборота. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Модуль ТСОДД в составе цифровой платформы RITM³ – это базовое решение для создания цифрового двойника городской транспортной инфраструктуры и разработки цифровых проектов организации дорожного движения в масштабе города. Решение отображает текущую дислокацию технических средств организации дорожного движения и позволяет проектировать возможные варианты его изменений.

В модуле доступны более 40 типов элементов для создания объектов ТСОДД и улично-дорожной сети (УДС), в том числе дороги, тротуары, газоны, парковки, инженерные устройства дороги, а также дорожная разметка и знаки, светофоры, «лежачие полицейские», навесное оборудование – камеры фотовидеофиксации, детекторы транспорта. Пользователям также доступна возможность проектирования индивидуальных дорожных знаков с выбором места и способа их установки, а также создания редактируемой дорожной разметки.

Важная особенность модуля ТСОДД — функциональность для автоматического формирования и выгрузки отчётной документации в соответствии с требованиями приказа Минтранса России №49. Модуль формирует пояснительные записки, создает набор спецификаций и чертежей в установленных масштабах и форматах. Система генерирует спецификации размещения ТСОДД, несущих конструкций, фотовидеофиксации, а также технических средств экспериментального применения.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Высокий уровень детализации модуля ТСОДД позволяет использовать платформу RITM³ для создания цифровых двойников, максимально отражающих реальную картину состояния транспортных систем городов и регионов. Профильные ведомства региональных и городских администраций смогут применять этот цифровой инструмент для создания ПОДД при организации условий для безопасного и эффективного движения транспорта и пешеходов», — сказал Андрей Прохоров, технический директор ГК Simetra.

Новый модуль ТСОДД доступен всем желающим в составе их версий цифровой платформы RITM³.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Топливно-энергетический комплекс за год потратил 52 миллиарда на российские чипы и радиодетали

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще