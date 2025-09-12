Разделы

Деловая Камчатка летом 2025 г. чаще переписывалась, чем организовывала совещания

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» оценила деловую активность пользователей Камчатского края за лето 2025 г. В период отпусков камчатцы стали активнее переписываться в корпоративном мессенджере и на 15% реже собирались на онлайн-встречи и вебинары. Также летом камчатцы стали активнее пользоваться искусственным интелектом в работе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Линк», в летнее время пользователи реже выходили в эфир: по сравнению с весной 2025 г. провели меньше встреч и вебинаров. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности в летний период. При этом выросло число активных пользователей корпоративного мессенджера Чаты.

Еще один тренд лета – ИИ-инструменты. Пользователи на Камчатке стали интенсивнее использовать искусственный интеллект для решения рутинных задач. ИИ-помощника стали вызывать вдвое чаще, чем весной. ИИ-помощник — это чат-бот «МТС Линк», способный отвечать на любые пользовательские запросы, связанные с контекстом прошедших встреч и звонков.

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%
Техника

Самой популярной функцией стала саммаризация – краткий пересказ встречи с выделенными ключевыми мыслями и задачами. Ее стали использовать на 25% чаще. Аналитики зафиксировали также спрос на функцию транскрибации – преобразование аудиовизуального контента в удобный для анализа и использования текст.

«Мы видим, как растет спрос на технологии, которые делают работу эффективнее. Для комфорта встреч пользователи стали почти вдвое чаще применять шумоподавление, что говорит о запросе на осмысленное применение ИИ. Искусственный интеллект создан не для усложнения, а для упрощения жизни, чтобы освобождать время для стратегических задач, беря на себя рутину. Именно такую возможность предлагает наша отечественная платформа МТС Линк», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

