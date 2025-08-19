Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Мошенники стали на 27% чаще звонить жителям Камчатки

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Камчатского края в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис заблокировал в регионе 4,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество нежелательных звонков в Камчатском крае выросло более чем на 27% сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом одному из жителей Петропавловска-Камчатского злоумышленники пытались дозвониться почти 5000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил жителям полуострова около трех лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками.

Чаще всего жителям Камчатки звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Цифровые технологии анализируют вызовы на основе Big Data и помогает бороться со спамом. К сожалению, мошенники и спамеры придумывают новые схемы обмана, именно поэтому мы также не стоим на месте и развиваем наши сервисы. Например, сейчас искусственный интеллект может анализировать разговор в реальном времени и при подозрении на мошенничество предупреждает абонента голосом. Только за полгода сервис оградил около тысячи жителей Камчатки от общения со злоумышленниками», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека

Veon продал свой скандальный актив властям

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: