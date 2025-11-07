Разделы

Безопасность
|

Каждая десятая DDoS-атака направлена на Дальний Восток

МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. С июля по сентябрь 2025 г. сервис выявил и заблокировал почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевыми мишенями хакеров на Дальнем Востоке стали организации сфер ИТ, телекоммуникаций и транспорта. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инцидентов. Также большое количество атак направлено на строительные организации и госсектор. В фокусе внимания хакеров, атаковавших Дальний Восток, были сайты организаций, расположенных во Владивостоке. На них пришлось 9 из 10 атак, зафиксированных в регионе. А самая продолжительная атака длилась почти 30 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании, расположенной в Хабаровске.

«Мы видим, что кибератаки происходят во всех регионах нашей страны, и Камчатка не исключение. В нашем регионе, как и на материковой части Дальнего Востока находится большое количество организаций из самых разных сфер. У каждой такой компании есть своя ИТ-инфраструктура, которая ежедневно подвергается DDoS-атакам. Поэтому мы активно развиваем направление кибербезопасности в МТС, чтобы обеспечить защиту информационных ресурсов компаний», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/