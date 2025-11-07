Каждая десятая DDoS-атака направлена на Дальний Восток

МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. С июля по сентябрь 2025 г. сервис выявил и заблокировал почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевыми мишенями хакеров на Дальнем Востоке стали организации сфер ИТ, телекоммуникаций и транспорта. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инцидентов. Также большое количество атак направлено на строительные организации и госсектор. В фокусе внимания хакеров, атаковавших Дальний Восток, были сайты организаций, расположенных во Владивостоке. На них пришлось 9 из 10 атак, зафиксированных в регионе. А самая продолжительная атака длилась почти 30 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании, расположенной в Хабаровске.

«Мы видим, что кибератаки происходят во всех регионах нашей страны, и Камчатка не исключение. В нашем регионе, как и на материковой части Дальнего Востока находится большое количество организаций из самых разных сфер. У каждой такой компании есть своя ИТ-инфраструктура, которая ежедневно подвергается DDoS-атакам. Поэтому мы активно развиваем направление кибербезопасности в МТС, чтобы обеспечить защиту информационных ресурсов компаний», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.