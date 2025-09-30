Разделы

Т2 за 3 года покрыла сетью 139 небольших сел Дальнего Востока

T2, российский оператор мобильной связи, в 2022-2025 гг. подключил к скоростному интернету 139 малых населенных пунктов в семи регионах Дальневосточного федерального округа. Чтобы предоставить жителям доступ к мобильной связи, специалисты нередко справляются с нестандартными вызовами: вытаскивают трактором забуксовавший КАМАЗ с оборудованием, переносят технику с тонущей баржи и решают другие нетривиальные задачи.

T2 расширяет покрытие сети на Дальнем Востоке даже в самых труднодоступных населенных пунктах. За три последних года мобильная связь оператора появилась в 139 небольших поселениях Бурятии, Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Лидером по объему подключенных к мобильному интернету населенных пунктов стала Бурятия – за три года сеть 4G появилась в 55 отдаленных поселках, селах и улусах республики. Также в топ-3 регионов по данному показателю вошли Приморский и Хабаровский края (43 и 24 населенных пункта соответственно). Самым интенсивным выдался 2023 г. – на него пришлось порядка 60% всего объема работ.

Нередко технической команде оператора приходится вести работы в сложных условиях – большинство локаций находятся на отдаленных северных территориях и не имеют ни железнодорожного, ни постоянного автомобильного сообщения. Из-за особенностей логистики в ряде мест связь обеспечивается только за счет спутникового канала.

Так, в марте 2025 г. T2 обеспечила мобильной связью село Перетычиха на севере Приморского края, расположенное в более чем 1000 км от Владивостока. Автодорог в этой местности нет – только направления. Начало установки неоднократно сдвигалось, а сами работы были сжаты по времени: в связи с теплой зимой реки не успели замерзнуть, навигация по зимнику открылась позже и могла закрыться в любой момент. В итоге техническую команду доставляли в село вертолетом, оборудование – полноприводными вездеходами. Во время работ также приходилось подогревать грунт, чтобы провести качественную установку.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

В конце 2023 г. с нестандартной ситуацией столкнулись инженеры T2 в Бурятии: при подключении к мобильной связи жителей села Тохой пришлось вызывать трактор К-700 «Кировец». Его использовали для «спасения» грузового автомобиля, забуксовавшего с телеком-оборудованием во время переезда вброд по реке Джида – единственному возможному пути до места установки. В итоге технику отбуксировали из воды в полной сохранности. Жители Тохоя получили доступ к мобильному интернету T2 в установленный срок.

На Камчатке в 2023 г. связь T2 появилась в самом северном селе края Аянке. Доставка оборудования осуществлялась из Петропавловска-Камчатского 1850 км морским путем, еще 260 км – речным. Во время речной транспортировки баржа с оборудованием дала течь, его срочно пришлось перегружать на подоспевшие вездеходы. Бригада добиралась до места еще более сложным маршрутом: сначала самолетом, потом вертолетом, затем вместе с грузом – водным транспортом и вездеходами. Из-за переноса сроков доставки работы в Аянке завершали уже при крайне низких температурах. Связь обеспечили с помощью спутникового канала.

