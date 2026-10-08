МТС Exolve расширяет инфраструктуру для роста облачных коммуникационных сервисов

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил собственные инфраструктурные мощности за счет Colocation в MWS Cloud. Они будут использоваться для роста облачных коммуникационных сервисов и развития продуктовой линейки компании. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Компания арендовала дополнительные вычислительные мощности в инфраструктуре MWS Cloud (МТС Web Services).

Дополнительные мощности необходимы для дальнейшего развития облачных коммуникационных сервисов платформы МТС Exolve – контакт-центров, роботов, виртуальных АТС, речевой аналитики и других сервисов компании.

Рост числа клиентов, а также увеличение портфеля продуктов для В2В-сегмента требуют пропорционального расширения инфраструктуры, способной выдерживать нагрузку без потери качества и скорости обслуживания.

Сейчас на новых мощностях MWS Cloud проводятся пусконаладочные работы. Кроме прочего, была спроектирована и построена сеть передачи данных, обеспечивающая отказоустойчивую и надежную связанность основной текущей площадки МТС Exolve с новым сегментом инфраструктуры MWS Cloud.

«МТС Exolve последовательно реализует стратегию комплексного наращивания продуктовой линейки. Клиентская база растет, и в связи с этим мы заранее наращиваем вычислительные мощности, чтобы обеспечивать бесперебойную работу сервисов, даже при значительном увеличении нагрузки. При этом мы используем мощности внутри группы МТС, что позволяет нам быстрее и эффективнее масштабировать инфраструктуру, опираясь на проверенную экспертизу и надежность партнера», — отметил директор по развитию и эксплуатации МТС Exolve Георгий Асланов.