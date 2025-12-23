МТС Exolve обновил сервис интеллектуального выбора исходящего номера

МТС Exolve, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предложил новые возможности для корпоративных клиентов. На платформе МТС Exolve будет доступна для подключения услуга «Интеллектуальный выбор исходящего номера», которая позволит компаниям легко и гибко управлять коммуникациями и повышать эффективность взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Новый функционал даст бизнесу возможность самостоятельно подключать и настраивать сервис, автоматически подбирая оптимальные номера для исходящих звонков из выбранного клиентом пула номеров. Решение способствует повышению контактности с клиентами, результативности работы колл-центров при снижении трудозатрат.

Практические кейсы внедрения сервиса показали рост продаж до 17% и возросшую эффективность звонков, в том числе благодаря доступу к статистике через API. Решение позволяет учитывать историю взаимодействий и частоту использования номера, количество попыток дозвона и другие данные. Благодаря этому бизнес может оценивать результативность выбора номеров, корректировать правила маршрутизации, улучшать сценарии работы операторов и повышать качество коммуникаций в целом.

«Сегодня успех коммуникаций зависит от персонификации и контекста. Мы стремимся на платформе МТС Exolve создавать инструменты, которые помогают бизнесу максимально эффективно выстраивать коммуникационные стратегии. Обновления сервиса интеллектуального выбора исходящего номера делает процесс управления коммуникациями еще проще, удобнее и мощнее, а значит, обеспечивает компаниям дополнительное конкурентное преимущество», – сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко.

Для подключения доступны городские и мобильные номера. Сервис будет востребован в таких сферах, как финансы, телемаркетинг, доставка, подбор персонала, продажа и обслуживание автомобилей, а также других, где компании ориентированы на улучшение результатов исходящих клиентских коммуникаций.