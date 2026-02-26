Цифровая платформа коммуникационных сервисов МТС Exolve включена в Реестр российского ПО

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и разработчик цифровых коммуникационных сервисов для бизнеса, сообщает, что ее одноименная платформа включена в Реестр российского ПО. Продукт зарегистрирован в категории «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области информации и связи». Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского ПО) — это система учета программ российского происхождения. Включение в реестр требует, чтобы правообладатель был из России, а ПО работало без использования иностранных компонентов. Продукты, находящиеся в реестре, гарантируют компаниям надежность, соответствие стандартам безопасности и долгосрочную стабильность. Они всегда доступны на российском рынке вне зависимости от внешних факторов.

Цифровая платформа МТС Exolve была запущена в 2023 г. Она позволяет бизнесу интегрировать различные каналы связи (звонки, СМС, мессенджеры, роботы) в свои приложения и CRM-системы через API. Благодаря платформе можно автоматизировать общение с клиентами, анализировать его и выстраивать сложные сценарии звонков, в том числе с использованием роботов и виртуальной АТС.

«Платформа МТС Exolve является актуальным ответом на современные задачи бизнеса в области коммуникаций с клиентами. Над ее созданием работала большая команда, которая искала решение, позволяющее в режиме единого окна осуществлять, контролировать и повышать эффективность общения бизнеса с клиентами, — сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. — Это уникальный продукт на рынке, который по своим качествам не уступает зарубежным аналогам, и даже наоборот, во многом превосходит их. Включение в реестр стало не только признанием заслуг команды разработки, но и подтверждением ожиданий наших клиентов, которые повышают эффективность своих коммуникаций, используя сервисы, отвечающие самым современным требованиям».

Платформа МТС Exolve и другие сервисы из реестра избавляют компании от зависимости от иностранных разработчиков и минимизируют риски для бизнеса, позволяя строить долгосрочные планы, не меняя инструменты.