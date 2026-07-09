Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

МТС Exolve расширил возможности сервиса «Умная проверка номеров»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, расширил возможности сервиса «Умная проверка номеров» (HLR-запросы). Обновления позволят бизнесу не только повысить точность оценки активности номера в сети, но и выбирать более гибкие сценарии взаимодействия с клиентами: для голосовых и текстовых коммуникаций теперь доступны разные наборы инструментов проверки номеров. Подобный подход учитывает специфику каналов коммуникации: для исходящих звонков и текстовых рассылок компаниям нужны разные данные и методы анализа. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

HLR-запросы (Home Location Register) — технология, позволяющая в режиме реального времени получать информацию об активности мобильного номера.

Кроме того, стала доступна проверка актуальности номера непосредственно перед коммуникацией: сервис показывает, использовался ли номер абонентом в течение последних суток. Это помогает принимать более обоснованное решение – исключить или оставить номер в базе перед запуском обзвона или текстовой рассылки – и таким образом повысить точность коммуникаций.

«Мы продолжаем фиксировать в В2В-сегменте растущий спрос на сервис "Умная проверка номеров": ежемесячно на платформе проверяются миллионы номеров, и это число продолжает расти, так как его применение существенно повышает эффективность коммуникаций, – сказал Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve. – Анализируя обратную связь со стороны клиентов, мы увидели: бизнесу нужна не просто информация, актуален ли контакт и когда к нему лучше обратиться, но и гибкость в выборе сценария под конкретную задачу. Поэтому мы добавили новые инструменты, которые помогают эффективнее планировать коммуникации и рациональнее использовать ресурсы бизнеса».

Решение строится на прогнозной модели, которая обрабатывает большие массивы телеком-данных и формирует рекомендации под конкретный сценарий – звонок или сообщение. Это позволяет компаниям подключать только нужные инструменты проверки и экономить бюджет. Сервис особенно актуален для банков, колл-центров, e-commerce, логистики и других отраслей, где он уже показал значительный спрос.

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку
Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку Импортонезависимость

Новые возможности доступны по API и интегрируются в CRM, платформенные решения и маркетинговые инструменты компаний. Также отправить номера на проверку и получить результат можно в личном кабинете МТС Exolve.

Сервис «Умная проверка номеров» позволяет бизнесу оценивать телеком-доступность абонента, определять лучшее время для связи, проверять оператора и регион номера – эта информация помогает поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии, повышать контактность и снижать затраты на коммуникации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Wildberries в шесть раз взвинтила цену на перевозки между складами

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще