Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Проводная связь
|

МТС Exolve расширил возможности сервиса FMC

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил возможности сервиса FMC (Fixed Mobile Convergence), который позволяет бизнесу объединять офисную и мобильную связь в единую систему при полном сохранении контроля за звонками. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Обновленная версия FMC обеспечивает еще больше возможностей: теперь подключать SIM-карты можно к любой сторонней телефонии, будь то собственная АТС компании или ВАТС другого оператора.

Предложение адресовано как крупным корпоративным заказчикам, которым нужно объединить офисную и мобильную связь сотрудников, так и операторам, которые строят коммуникационные сервисы для своих клиентов и хотят предложить им мобильную связь как дополнение к ВАТС.

Крупным корпоративным заказчикам с собственной аппаратной учрежденческой АТС сервис позволяет бесшовно объединить короткие номера офисной телефонии, будь то один централизованный офис или несколько распределенных, с мобильными номерами сотрудников в единую сеть с общей короткой нумерацией и выгодными условиями связи внутри нее. SIM-карты сотрудников подключаются к действующей АТС: звонки маршрутизируются по коротким номерам и записываются по тем же правилам, что и вызовы с офисных телефонов, а мобильная связь, интернет и SMS становятся частью привычной для компании инфраструктуры, которой она продолжает пользоваться и управлять. Набор коротких номеров происходит напрямую, без дополнительных префиксов и «звездочек», а при исходящем звонке с мобильного номера сотрудника клиент видит номер офисной АТС компании. Кроме того, в отличие от большинства предложений на рынке, где связь через ВАТС и мобильная связь тарифицируются отдельно, FMC от МТС Exolve предоставляет клиентам единый счет за все услуги.

«С обновленным решением FMC бизнес, который использует ВАТС для связи с сотрудниками, получает более гибкие и широкие возможности для общения в едином корпоративном пространстве. Звонки маршрутизируются через систему компании, и независимо от того, где сотрудник находится, в офисе или в дороге, вызов фиксируется, записывается и управляется внутри корпоративной системы. Решение не требует закупки дополнительного телеком-оборудования и масштабируется вместе с ростом штата - SIM-карты подключаются по мере необходимости. В результате мобильная связь, интернет и SMS объединяются с рабочим номером: один и тот же номер используется и для мобильной связи, и для офисной, а компания видит и контролирует всю коммуникацию из своей системы», - сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Операторам обновленный сервис позволяет включить мобильную связь в состав собственного продукта без необходимости получать статус оператора связи, покупки телеком-оборудования и лицензирования. Все эти функции берет на себя МТС Exolve, партнер интегрирует функциональность через API и может предлагать ее своим клиентам под собственным брендом, сохраняя контроль над логикой маршрутизации и тарификацией на своей стороне. При этом партнеры получают доступ не только к инфраструктуре МТС Exolve, но и к возможностям одного из крупнейших мобильных операторов России, предоставляя своим клиентам то, чего нет у большинства ВАТС-провайдеров: полноценную качественную мобильную связь в своем контуре.

Подключение, выпуск SIM-карт и мониторинг автоматизированы и доступны для интеграции в собственный клиентский кабинет партнера, что дает возможность запустить новый продукт без инвестиций в операторскую инфраструктуру и без прохождения лицензионных процедур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще