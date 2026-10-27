«МТС Exolve» показала новый Контакт-центр с ИИ-агентами и Co-Pilot для операторов

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, впервые представил полностью обновленное решение по контактным центрам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее МТС Exolve объявил о приобретении исключительных прав на программное обеспечение (ПО) MightyCall Enterprise Russian Edition. Теперь, когда MightyCall стал частью экосистемы «МТС Exolve», компания может предложить бизнесу программное решение и услуги связи в едином пакете: контактный центр служит ядром, а каналы, интеллектуальные сервисы и инструменты для автоматизации можно подключать дополнительно.

Контакт-центр «МТС Exolve» может быть развернут как в «облаке», так и в контуре заказчика, что обеспечивает стабильную работу сервиса и надежную защиту персональных данных. Продукт объединяет голосовой канал, чат, мессенджеры и email в едином интерфейсе, а также включает ИИ-агентов, речевую аналитику и Co-Pilot для операторов.

«Парадигма рынка меняется: сейчас клиентам важно платить не за трафик, минуты или отдельно за софт, а за качество и объем обрабатываемых коммуникаций. В этой логике коммуникации перестают быть статьей расходов и становятся активом бизнеса – источником данных о клиентах, продажах и качестве сервиса, который напрямую влияет на выручку, – сказал коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Следуя этому тренду, мы меняем и коммерческую модель: клиенты с большим объемом коммуникаций получают контакт-центр без дополнительных инвестиций или с большим дисконтом».