«МТС Exolve» запускает ИИ-аналитику коммуникаций для бизнеса

«МТС Exolve» (дочерняя компания), разработчик коммуникационных решений для бизнеса, объявила о запуске нового сервиса ИИ-аналитики коммуникаций. Решение поможет компаниям анализировать взаимодействие с клиентами, улучшать сервис и развивать продукты на основе данных, полученных из диалогов с клиентами.

В основе сервиса лежат инструменты аналитики, которые объединяют телеком-данные с бизнес-контекстом. Платформа превращает звонки и сообщения в структурированную аналитику, показывая, как проходит путь клиента от первого контакта до финальной сделки. Это позволяет бизнесу выявлять повторяющиеся запросы со стороны клиентов и понимать причины потери сделок, вовремя устранять недоработки, а также находить точки роста и улучшать продукты с помощью ИИ-анализа диалогов.

«Работая с одним из ведущих маркетплейсов, для которого мы предоставляли коммуникационные сервисы, мы увидели высокий спрос со стороны бизнеса на глубокую аналитику клиентского поведения. Компаниям важно не только выстраивать коммуникацию с клиентами, но и получать из нее полезную информацию: что именно волнует клиентов, чего не хватает в сервисе, где возникают сложности, как можно улучшить продукт, чтобы пользователи совершили покупку, и так далее. Поэтому мы создали решение, которое помогает бизнесу принимать решения на основе ИИ-аналитики коммуникаций», – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин.

Речевая аналитика и мониторинг клиентских запросов помогают бизнесу реагировать на проблемы в коммуникациях в два раза быстрее: вовремя заметить рост пропущенных звонков, снижение конверсии или увеличение числа жалоб. Кроме того, сервис помогает определять наиболее эффективные сценарии продаж, прогнозировать результаты кампаний и масштабировать успешные практики. Все данные автоматически интегрируются с CRM и аналитическими системами компаний.

«МТС Exolve» продолжает развивать платформу коммуникационных сервисов для бизнеса, объединяя телеком-инфраструктуру, аналитику и технологии искусственного интеллекта в единое решение для повышения эффективности бизнеса своих клиентов.