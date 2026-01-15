Разделы

Количество запросов к платформе «МТС Exolve» выросло на 30%

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», проанализировала обращения к платформе коммуникационных сервисов корпоративными клиентами по итогам 2025 г. Количество запросов бизнеса к платформе увеличилось на 30%, при этом наибольшую динамику продемонстрировали компании из сфер онлайн-ритейла (70%), финансового сектора (55%) и жилищно-коммунального хозяйства (40%). Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Увеличение спроса также показали компании из таких сфер, как EdTech (35%), медицинские услуги (28%), транспортная инфраструктура (25%). Рост интереса со стороны этих сегментов обусловлен их активной цифровизацией, увеличением объёмов клиентского сервиса и автоматизацией коммуникаций.

Среди наиболее востребованных сервисов в 2025 г. аналитики «МТС Exolve» назвали омниканальные коммуникации (сочетание голосовых и текстовых каналов), каскадные рассылки, умную проверку номеров, защиту номера, исходящую голосовую связь и речевую аналитику.

Одним из ключевых драйверов роста запросов к платформе «МТС Exolve» в 2025 г. стали API-интеграции. Бизнесу важно выстраивать гибкие сквозные сценарии коммуникаций, встроенные в CRM, биллинговые и отраслевые ИT-системы.

«Рост числа запросов к «МТС Exolve» на 30% по итогам 2025 г. подтверждает устойчивый спрос бизнеса на современные коммуникационные решения. Компании все чаще переходят к омниканальным форматам взаимодействия с клиентами из единого окна, стремясь повысить эффективность процессов. Мы видим, что наша платформа востребована в самых разных отраслях — от онлайн-ритейла и финансов до инфраструктурных и коммунальных проектов. Мы продолжаем развивать наши сервисы с учетом потребностей российского бизнеса», — сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин.

