«МТС Exolve» выводит на рынок новое поколение программных роботов для бизнеса

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, объявила о запуске нового продукта — интеллектуальных роботов для умной, гибкой и масштабируемой автоматизации клиентских коммуникаций. Новый сервис разработан на базе технологий искусственного интеллекта, нейронных сетей и автоматизированного машинного обучения (AutoML) и предназначен для решения самых разных коммуникационных задач бизнеса.

Роботы нового поколения действуют как ИИ-агенты: понимают смысл высказываний клиентов, распознают намерения, ведут естественный диалог, помнят контекст, взаимодействуют с внешними системами и принимают решения в рамках заданной бизнес-логики. В ряде случаев они позволяют заменить операторов, а также снижают количество ошибок и уходят от жёстких сценариев, характерных для классических IVR, скриптовых решений и роботов предыдущих версий.

Одной из ключевых особенностей решения является высокая скорость обучения. За счёт возможностей AutoML роботы могут быстро адаптироваться под задачи заказчика, обучаться на исторических данных и улучшать качество диалогов в процессе работы. Такой подход позволяет сократить сроки внедрения, обеспечить высокую точность ответов и стабильную работу сценариев.

Продукт построен на модульной архитектуре и ориентирован на интеграцию с корпоративным IT-ландшафтом: CRM, базами знаний, биллинговыми системами и внутренними источниками данных. В ходе диалога робот может обращаться к различным системам, чтобы получать информацию для клиента или передавать информацию, полученную в ходе диалога. Решение поддерживает интеграцию с различными поставщиками сервисов распознавания и синтеза речи (ASR/TTS), что обеспечивает гибкость при выборе вендора.

Кроме того, решение обеспечивает бесшовную интеграцию с другими сервисами платформы «МТС Exolve», включая отправку SMS, интеллектуальную проверку номеров, детектирование автоинформаторов и другие инструменты, повышающие эффективность голосовых кампаний. При этом дополнительные сервисы подключаются напрямую и не требуют сложных настроек.

Новые роботы предназначены для широкого круга отраслей, активно внедряющих цифровые решения, таких как ЖКХ, финансы, ритейл, логистика и других сегментов с интенсивными голосовыми и текстовыми коммуникациями. Он одинаково удобен как для бизнес-пользователей, так и для технических команд.

В настоящее время продукт доступен в облачном формате. На следующем этапе планируется возможность развертывания решения в ИТ-контуре заказчика (on-premise) для компаний с повышенными требованиями к безопасности и хранению данных. Все процессы соответствуют требованиям действующего законодательства РФ.

«Мы выводим на рынок продукт нового поколения, который по архитектуре и функциональности соответствует актуальным требованиям к AI-агентам для бизнеса, – отметил генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. – Это инновационные роботы, способные работать в сложных сценариях, быстро масштабироваться и обучаться под конкретные задачи. Мы опираемся как на передовые технологии, так и на опыт команды в создании роботов. Новое решение предназначено для компаний, которым важно оперативно выстраивать эффективные коммуникации с клиентами и получать конкурентное преимущество».