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Татарстан вошел в ТОП-3 по использованию ИИ в коммуникациях, уступив только столичным регионам

МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», оценила деловую активность пользователей с начала года. По интенсивности использования ИИ-помощника на платформе «МТС Линк», татарстанцы заняли третье место, уступив лишь жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Весной интерес жителей республики к функциям на основе искусственного интеллекта вырос в два раза по сравнению с зимними месяцами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Весной татарстанцы активнее организовывали онлайн-мероприятия на «МТС Линк», что может быть связано с традиционным спадом деловой активности в декабре-январе. По сравнению с началом года, с наступлением тепла жители региона провели на 56% больше онлайн-встреч (когда все участники активны) и на 44% больше вебинаров (где несколько спикеров и большое число слушателей).

Из ИИ-инструментов «МТС Линк» татарстанские пользователи применяют функцию генерации краткого содержания онлайн-встреч, сервис для тестов и опросов Формы с ИИ-проверкой ответов участников и другие. Зимой татарстанцы чаще всего использовали ИИ-помощник в декабре, самым активным весенним месяцем стал март. Среди российских регионов наибольший рост использования ИИ-функций зафиксирован в Пермском крае, Иркутской и Пензенской областях — в них количество обращений к ИИ на платформе выросло более чем в два раза по сравнению с зимним периодом.

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Количество подключений с ноутбуков и стационарных компьютеров весной выросло на 26%, с мобильных устройств — на 8% по сравнению с зимним периодом. Весной, как и зимой, абсолютное большинство пользователей по-прежнему отдавало предпочтение десктопной версии «МТС Линк»: ее доля от общего числа подключений составляет 96%.

Больше всего российским решением для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Татарстане пользуются учреждения образования (20% среди всех организаций-пользователей), органы государственной власти (17%), компании из ИT отрасли (16%), предприятия промышленности (14%) и здравоохранения (7%).

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