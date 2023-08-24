«Диасофт» расширил функционал централизованного справочника адресов

Компания «Диасофт» расширила возможности программного продукта «Справочник адресов ГАР», входящего в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.Reference. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Теперь справочник позволяет централизованно хранить, обрабатывать и контролировать адресную информацию любых типов: российские адреса на основе данных Государственного адресного реестра (ГАР); альтернативную адресную информацию (адреса из официальных документов, содержащие опечатки, устаревшие названия улиц и населенных пунктов и др.); зарубежные адреса; адреса с любыми дополнительными атрибутами (например, SWIFT-коды, относящиеся к адресам, и др.); перечень стран.

Борис Калинич, архитектор кросс-продуктовой платформы Digital Q.Reference компании «Диасофт»: «Обновленный справочник адресов можно адаптировать под индивидуальные потребности и специализированные бизнес-процессы каждой компании. Мы реализовали гибкие настройки в области объема и характера хранимой информации, поиска и дополнения адресных данных, интеграции с другими программными продуктами. Централизованный адресный справочник поможет обеспечить полноту и достоверность информации, исключить необходимость хранения лишних объемов данных».

Справочник поддерживает возможность загрузки как полной адресной информации, так и данных по отдельным признакам – например, только информацию о городах и других населенных пунктах.

В продукте оптимизирован процесс поиска данных. Для решения конкретных бизнес-задач можно ограничить области поиска только справочником ГАР, альтернативными или зарубежными адресами, использовать расширенный «умный» поиск по дополнительным параметрам.

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В интерфейсе поиска объектов добавлена возможность создания новых адресов. Бизнес-пользователи при необходимости могут легко и быстро вносить дополнения в справочник.

«Справочник адресов ГАР» реализован в микросервисной архитектуре. Он интегрируется с программными продуктами «Диасофт» (в том числе со справочниками БИК, кодов платежных систем) и решениями других вендоров. Взаимодействие происходит через брокеры сообщений или API. Также продукт может быть интегрирован в веб-приложения.