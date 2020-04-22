«Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО

«Ростелеком» зарегистрировал в реестре отечественного ПО новый ИТ-продукт — отраслевое решение «Паспорт объекта недвижимости» (ОРПОН). Система для паспортизации объектов недвижимости позволяет обеспечивать непрерывный процесс подключения услуг связи и обслуживания клиентов по всей стране.

ОРПОН — это комплексный подход к решению нескольких бизнес-задач: создание на одной ИТ-платформе единого адресного справочника, паспортов домостроений и интеграционных решений, работающих в режиме реального времени. Внедрение такого продукта в «Ростелекоме» позволило минимизировать затраты на поддержку различных справочных модулей и систем, сократить время на подключение услуг связи и повысить эффективность обслуживания клиентов.

Сейчас в ОРПОН содержится свыше 32 млн адресов. База адресов формируется на основе собственных данных компании, федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и ряда внешних сервисов. Все данные обновляются на регламентной основе из федеральных источников и интегрируются в режиме онлайн.

«“Ростелеком” продолжает следовать своим стратегическим задачам: мы активно обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения, — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов. — Продукт ОРПОН — комплексное решение серьезной инфраструктурной задачи по централизации данных для компаний с ИТ-ландшафтом любой степени сложности».