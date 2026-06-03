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Индексная книга (каталог) CNews*
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Калицев Алексей

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калицев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Hyundai Motor Company 436 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Яндекс - еКредит 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 104 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 1
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Аксессуары 4282 1
Бронирование - Booking 983 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Hyundai Creta - кроссовер 8 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 1
Hyundai Santa Fe 4 1
Hyundai Mobikey 1 1
Google Android 15244 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Apple iOS 8583 1
Hyundai Tucson 3 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру Бизнес 9 1
Рогальская Ольга 2 1
Рогальский Михаил 20 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Монако Княжество 107 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Автостат 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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