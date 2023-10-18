«Букмейт» синхронизировался с «Алисой»

Теперь подписчики «Букмейта», книжного сервиса «Яндекс плюса», могут продолжать слушать аудиокниги с помощью умной колонки. Об этом CNews сообщили представители «Букмейта».

Голосовой помощник «Алиса» знает, с какого места включить книгу, которую пользователь слушал в «Букмейте». Это особенно удобно для тех, кто слушает книги в дороге, а затем хочет продолжить дома. Чтобы продолжить слушать книгу в колонке, достаточно сказать, например: «Алиса, включи аудиокнигу “Перл”».

Функция работает и в обратную сторону. При возврате в приложение можно продолжить слушать книгу с того места, на котором остановилась «Алиса». Главное – быть залогиненым в одном и том же аккаунте на «Станции» и в приложении «Букмейт».

Многие подписчики сервиса уже используют умную колонку для прослушивание аудиокниг. Такой способ выбирают более 20% пользователей «Букмейта». Чтобы получить доступ к новой возможности, нужно обновить приложение до последней версии.

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«Букмейт» — это подписной книжный сервис «Яндекс плюса». В его каталоге более 200 тыс. электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс плюс» с опцией «Букмейт».