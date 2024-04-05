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В «Букмейте» синхронизировали текстовые и аудиокниги

Теперь подписчики книжного сервиса «Яндекс Плюса» могут переключаться с электронной книги на аудио без потери прогресса чтения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая функция позволит бесшовно переключаться между форматами. Пользователь может начать читать роман дома, а выйдя на улицу, переключиться на аудиокнигу и наоборот. Книга продолжится с того места, где читатель остановился. Это особенно удобно для тех, кто проводит много времени в дороге или не хочет прекращать чтение во время прогулки.

По статистике «Букмейта» больше 20% пользователей совмещают чтение и прослушивание книг. Синхронизация сделала такой сценарий максимально простым: теперь не придется листать книгу в поисках нужной страницы, алгоритмы сделают все сами – укажут не только страницу, но и абзац, на котором читатель остановился в аудиоверсии.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать книгу с отметкой «Текст и аудио синхронизированы» и начать знакомиться с произведением. Переключиться на другой формат можно с помощью кнопки «Продолжить в аудио» и «Продолжить в тексте». На данный момент синхронизировано 75% аудиокниг, у которых есть текст. Со временем функция будет доступна для всех книг с двумя версиями – аудио и электронной.

Чтобы получить доступ к новой возможности, нужно обновить приложение на Android или iOS до последней версии.

Ранее «Букмейт» синхронизировал прогресс прослушивания аудиокниг с «Яндекс Станцией». Теперь «Алиса» знает, с какого места включить книгу, которую пользователь слушал в «Букмейте».

***

«Букмейт» — это подписной книжный сервис «Яндекс Плюса». В его каталоге более 250 тыс. электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс Музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс Плюс» с опцией «Букмейт».

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