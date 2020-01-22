CRM будут получать из Mango Office речевой анализ

«Манго телеком» объявила о том, что CRM-системы будут автоматически получать из телефонии Mango Office данные речевой аналитики и дополнять ими информацию о клиентах и сделках. Так, у маркетологов и руководителей продаж появятся совершенно новые возможности для оценки потребительского поведения, спроса, качества рекламных активностей, конкурентного окружения и множества других факторов, влияющих на выручку, считают в «Манго Телеком».

Виртуальная АТС с активированным сервисом речевой аналитики распознает и обрабатывает машинным методом записи телефонных разговоров. Затем полученные сведения передаются в CRM, которая, в свою очередь, использует их для построения собственных отчетов.

«Предположим, компания предложила посетителям маркетингового мероприятия промокод и хочет с его помощью отследить эффективность такого метода привлечения, — сказала менеджер по продуктовому маркетингу «Манго телеком» Юлия Федорович. — Речевая аналитика обнаружит все звонки потенциальных клиентов, где в разговоре прозвучало кодовое слово, и проставит в CRM соответствующие метки. После этого маркетолог сможет не просто посчитать количество обращений от посетителей мероприятия, а отследить каждое такое обращение до покупки или отказа от нее, чтобы в конечном итоге понять, какую выручку принесло компании участие в мероприятии».

Интеграция решает и более сложные задачи. Например, с ее помощью можно контролировать эффективность дополнительных или кросс-продаж, анализируя телефонные переговоры, в рамках которых зафиксирована или, наоборот, не зафиксирована попытка менеджера предложить клиенту более широкий набор продуктов или услуг, чем был заказан изначально.

На основе данных, которыми речевая аналитика обогащает информацию в CRM, можно создавать десятки различных отчетов, значительно облегчающих поиск зон развития по тем или иным аспектам в продуктовых предложениях, в работе с клиентами, контроле персонала.

На платформе Mango Office расширение интеграционного пакета уже развернуто, рассказали в «Манго Телеком». На первом этапе новые функции доступны для amoCRM и Битрикс24, а также при подключении любого другого бизнес-приложения по открытому API Mango Office.

Инвентарь речевой аналитики «Манго телеком» представил для своей виртуальной АТС летом прошлого года. Система позволяет обрабатывать по смыслу содержание телефонных переговоров, оперируя ключевыми словами и конкретными фразами.