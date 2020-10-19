Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Манго телеком» запустил голосовых ботов

Интеграция Бизнес-приложения

Оператор профессиональных облачных коммуникаций «Манго телеком» объявил, что начинает эксплуатацию голосовых ботов.

На типовых задачах боты способны заменить людей. С помощью ботов легко реализуются сценарии массового информирования и уведомления клиентов, проведения телефонных опросов, базового консультирования по продуктам или услугам, первичный прием и последующая маршрутизация обращений.

Боты построены на технологиях потокового распознавания и генерации речи, то есть формируют и воспроизводят высказывания в ответ на реплики в диалоге. Точность распознавания — выше 97%. Действия ботов как реакция на слова собеседников определяются по заданному скрипту.

Управление ботами не требует сложного обучения. Можно воспользоваться преднастроенным скриптом (на старте их доступно шесть) или создать оригинальный — при помощи интуитивно понятного графического интерфейса-конструктора с текстовым редактором.

Редактор позволяет использовать не только фразы, но и фразовые шаблоны с загрузкой данных из интегрированной CRM-системы. Таким образом, бот сможет обратиться к клиенту по имени, перечислить товары в заказе, назвать сумму задолженности.

Бот говорит мужским или женским голосом — по выбору, настраиваются интонация и темп речи.

Существуют совершенно четкие бизнес-кейсы, в которых боты дают существенный, очень заметный прирост эффективности, считают в «Манго Телеком».

«Например, многие компании используют механику голосового подтверждения заказа товара или услуги онлайн, и это требует все больших усилий на фоне растущего объема интернет-покупок. Такие и многие другие похожие функции можно с легкостью переложить на ботов, — отметили эксперты оператора. — Мы изучали реакцию людей, и большинство по результатам последующих опросов согласились, что если бот исполняет служебную функцию, которая ускоряет выполнение заказа или решение проблемы, то это только приветствуется, а требование заменить в такой коммуникации бота на человека, особенно в ущерб скорости, не звучит».

Подключение ботов уже доступно пользователям виртуальной АТС Mango Office и одноименной облачной платформы для контактных центров.

Разработчики также пояснили, что появление голосового бота — закономерный шаг развития продуктовой линейки Mango Office. Ранее была анонсирована стратегия «Манго телекома», нацеленная на создание условий для автоматизации коммуникационных процессов. Такие решения заметно увеличивают производительность, избавляя людей от рутинной работы и давая компаниям возможность сосредоточить ценный человеческий ресурс на более сложных, креативных или нетривиальных задачах.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов

Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО

Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе

Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес

Техноблог

Правда ли отказ от зарядных устройств в комплекте поставки улучшит экологию?

9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра