Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Манго телеком» подключил новые города

Телеком Облака

На платформе Mango Office стали доступны телефонные номера Владикавказа, Вологды, Новокузнецка, Тамбова и Якутска.

«Манго телеком» специализируется на профессиональных инструментах для бизнеса и делает акцент на автоматизации коммуникационной составляющей в работе продающих подразделений и клиентских служб, а также на повышении эффективности в условиях территориальной распределенности бизнеса или удаленной работы.

По словам директора «Манго телеком» по региональному развитию Эльвиры Рудаковой, спрос на такие технологии сформирован уже не только в крупных городах, и самое ценное для потенциального заказчика — что Mango Office позволяет оперативно развернуть коммуникации, при необходимости встроить их в существующую ИТ-инфраструктуру с переносом всех бизнес-процессов.

При этом сами решения (телефония, аудио- и видеоконференции, обмен сообщениями и файлами, а также многое другое) обеспечивают предприятиям связь с учетом функциональных ролей и характера труда разных сотрудников — руководителей, среднего менеджмента, продавцов и консультантов колл-центров, специалистов по сервису, работников доставки и т.д. Для этого коммуникации Mango Office дают возможность использовать самый широкий набор платформ и устройств — от стационарных аппаратов до защищенных корпоративных приложений в смартфонах, позволяют управлять разрешениями на доступ, контролировать работу людей на основе современных аналитических инструментов.

На сегодня услугами «Манго телеком», по данным компании, пользуются более 55 тыс. организаций всех основных сфер — предприятия торговли и сервиса, производственные и строительные компании, медицинские и туристические центры, автобизнес, финансовый сектор и другие. В новых городах «Манго телеком» рассчитывает в качестве клиентов на средние и крупные бизнесы, уточняет оператор.

Другие материалы рубрики

Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики

Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

Постсоветский премьер-министр сбежал в отпуск из-за скандала вокруг «дочки» «Билайна»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе