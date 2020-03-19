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«Манго телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Манго телеком» заявила о поддержке компаний, которые примут решение полностью или частично перевести сотрудников на работу из дома. Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество дополнительных пользовательских профилей на платформах виртуальных АТС Mango Office, чтобы предприятия были более свободны в выборе модели организации труда — включая удаленную работу персонала.

Кроме этого, компаниям бесплатно предложат пакеты сервисов аудиоконференций, виртуальных переговорных и видеоконцеференцсвязи, также рассчитанные на необходимое количество пользователей.

С помощью смартфона или личного компьютера любой сотрудник из дома сможет принимать звонки по рабочим или внутренним офисным номерам, использовать средства мгновенного обмена сообщениями и файлами, участвовать в совещаниях. Это поможет бизнесу минимизировать потери в продуктивности и сохранить полный контакт с клиентами, контрагентами и партнерами.

Для организаций, подключающих Mango Office, названные опции будут добавлены в набор заказанных услуг — без тарификации до конца апреля. Действующие клиенты «Манго телеком» получат 100% компенсацию средств, списанных за профили пользователей, созданные начиная с сегодняшнего дня, а также активированные с настоящего момента и до 30 апреля пакеты инструментов дистанционного командного взаимодействия.

Коммуникационными сервисами Mango Office пользуются более 50 тысяч предприятий в Москве и 70 других городах.

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