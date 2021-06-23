«Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций

«Манго Телеком», специализирующийся на профессиональных коммуникационных инструментах для среднего и крупного бизнеса, рассказал о новых функциях виртуальной АТС, которые могут быть задействованы внешними информационными системами, подключенными через центр управления интеграциями MANGO OFFICE.

Центр интеграций в MANGO OFFICE представляет собой low-code-платформу, по сути — пользовательский конструктор. В нем сотрудники бизнес-подразделений компаний-клиентов «Манго Телеком», не прибегая к помощи разработчиков или технических специалистов, могут самостоятельно реализовать нестандартную схему автоматизации, требующую определенных действий в одном приложении при наступлении того или иного события в другом.

Менеджер по продуктовому маркетингу «Манго Телеком» Юлия Федорович отмечает, что летнее обновление открыло для конструктора в числе других новых возможностей доступ к функциональности облачной адресной книги MANGO OFFICE, которая используется для передачи контактов между совместно работающими системами.

«Отдел продаж получает обращение, например, из формы Facebook Leads, контактные данные из обращения извлекаются, копируются в CRM и одновременно попадают в адресную книгу MANGО OFFICE. В системе телефонии по ним автоматически формируется задача для конкретного менеджера — звонок клиенту, или контакт заносится в базу автоматического исходящего обзвона, которым занимается специальная группа операторов. Это базовый и самый простой сценарий, пользователь может создавать в центре интеграций любые нужные ему механики», — объясняет Федорович.

Центр управления интеграциями «Манго Телеком» представил осенью прошлого года, в этом июне вышло его первое крупное обновление.