«Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов

«Манго телеком» расширил территорию присутствия и появится в четырех новых городах. На платформе Mango Office стали доступны телефонные номера в коде Иванова (+7 4932), Костромы (+7 4942), Смоленска (+7 4812) и Читы (+7 3022).

Покрытие «Манго телеком» таким образом увеличилось до 75 городов, компании из которых могут подключать у оператора местные телефонные номера и использовать профессиональные сервисы связи Mango Office — виртуальные АТС, решения для организации контактных центров и другие сервисы.

«В нынешних условиях бизнесу, как никогда, необходимы гибкие, экономичные и эффективные инструменты, — сказала директор по региональному развитию "Манго телекома" Эльвира Рудакова. — Мы убеждены, что выбирая Mango Office, наши будущие клиенты получат в свои руки то, что позволит им лучше организовать продажи, грамотнее выстроить взаимодействие с потребителями и наладить совместную работу для персонала».

Облачные сервисы обладают, кроме того, преимуществами для организации удаленной работы. С помощью виртуальной АТС принимать звонки на рабочий номер любой сотрудник может из дома —с любого подключенного к интернету устройства: смартфона, планшета или компьютера.

До конца апреля в рамках специальной программы поддержки предпринимателей во время карантина «Манго телеком» бесплатно предоставляет любое необходимое количество дополнительных пользовательских лицензий для виртуальных АТС, а также пакеты сервисов аудиоконференций, виртуальных переговорных и видеоконференцсвязи.