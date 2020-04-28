«Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга

На martech-платформе Mango Office появились роботизированные решения — робот-аналитик и робот-маркетолог. Это комплексные мультизадачные системы автоматизации ключевых, двух наиболее важных составляющих перфоманс-маркетинга — контроля качества онлайн-привлечения и постоянного улучшения канала продаж на сайте.

Свою ценность, по мнению создателей, роботы раскрывают в условиях, когда компания уже начала активно применять перфоманс-подход и стремится настроить бизнес-процессы на наибольшую результативность за счет сокращения трудозатрат маркетологов на рутинную работу, от качества и точности исполнения которой, тем не менее, зависит денежный результат.

Робот-аналитик использует сквозную аналитику Mango Office и механики постоянного мониторинга ее основных метрик — со своевременным уведомлением о таких инцидентах, как незапланированное падение объема трафика на сайте, рост количества необработанных менеджерами обращений или изменения других индикаторов, которые могут говорить о проблемах, требующих немедленного внимания со стороны маркетологов. Например, необходимости срочно выяснить, не перестала ли работать какая-либо рекламная кампания или удостовериться, что на линии в колл-центре достаточно свободных операторов.

Для оценки ситуации робот сравнивает текущие значения показателей со средними за предыдущие семь дней, а также постоянно проверяет качество данных, которые поставляются в аналитическую систему из различных источников. В том числе, робот способен выявлять ошибки маркетологов в настройках аналитики и рекламных кампаний.

Вместе с тем робот имеет продвинутые рекомендательные алгоритмы. Из пула рекламных кампаний он выделяет те, которые работают наилучшим образом и бюджет которых целесообразно увеличить. И аналогично — указывает на неудачную рекламу, которую нужно переработать или отключить.

Робот формирует стандартные или индивидуальные отчеты по эффективности маркетинга за установленный период и рассылает их по электронной почте. В отчеты может быть включен прогноз показателей, основанный на динамике данных по фактическим расходам на рекламу (списаниям средств), показам, CTR, сеансам на сайте, конверсии сеансов в лиды и стоимости закрытых сделок в ретроспективе за последние пять недель, что позволит еще на ранних этапах заметить отклонение от плана по клиентам, сделкам или выручке.

Робот-маркетолог использует анализ поведенческих характеристик пользователя, его текущих и прошлых действий на сайте, контактов с рекламой, а также исторических данных из CRM — об обращениях, заказах и покупках. Благодаря этому робот автоматически формирует более адресные и высококонверсионные предложения.

На платформе Mango Office доступна библиотека предустановленных и в то же время тонко настраиваемых сценариев, благодаря которым робот включается по определенному событию и отрабатывает различные взаимодействия: показывает персонализированное предложение, информирует об актуальных акциях, напоминает об оставшихся в корзине товарах, делает специальное предложение сомневающемуся клиенту или скидку — клиенту, который собирается покинуть сайт.

Кроме этого, робот может использовать SMS или e-mail для триггерных рассылок — например, о периодических повторяющихся покупках.

По оценкам, которые приводит «Манго телеком», использование таких инструментов способно заметно увеличить конверсию лидов, средний чек и объем повторных продаж.

Дмитрий Солодкин, продакт-менеджер «Манго телекома», сказал: «Автоматизация маркетинга — очевидный тренд, действовать в этом ключе сейчас стремятся все основные производители. Мы представили своих первых martech-роботов, но очевидно, разработки в этом направлении будут продолжаться».