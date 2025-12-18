Дмитрий Григоренко: Правительство становится ключевой площадкой для проработки вопроса о регулировании ИИ

В Координационном центре Правительства под председательством заместителя Председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко прошло совещание по вопросам регулирования технологии искусственного интеллекта. В нем приняли участие представители государства, бизнеса и отраслевых ассоциаций. В рамках совещания обсуждались различные законодательные инициативы, направленные на регулирование ИИ, риски принятия тех или иных предложений или отказа от них. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительства России.

В рамках совещания обсуждалась необходимость закрепления ключевых норм, касающихся применения ИИ, в отдельных направлениях (качество и безопасность ИИ; наборы данных для обучения ИИ; ответственность за ошибки ИИ; использование российских и зарубежных ИИ-моделей и др.) и вопросы, связанные с ними. Среди таких вопросов были затронуты следующие: необходимо ли введение понятие ИИ, а также определение ответственности разработчиков и пользователей технологии на законодательном уровне; требуется ли закрепление сфер, в которых допустимо или недопустимо использование ИИ; необходимо ли нормативно вводить требования к ИИ-системам и проверку их качества со стороны государства; в каких сферах критически важно использование суверенного российского ИИ и допустимо ли использование зарубежных моделей для ряда задач.

Дмитрий Григоренко отметил, что важно перейти от разработки разрозненных предложений к формированию единого подхода и системного набора мер. По итогам совещания вице-премьер поручил организациям и заинтересованным участникам совещания направить в Минцифры России предложения по регулированию ИИ до 20 января. Представленные наработки будут проанализированы Минцифры России и Аналитическим центром при Правительстве до конца февраля. По итогам оценки Минцифры представит в Правительство предложения по регулированию технологии в срок до 13 марта 2026 г.

«В вопросе регулирования искусственного интеллекта наша задача – найти баланс. С одной стороны – нам важно обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные риски от использования ИИ. Например, случаи, когда ИИ может быть использован для совершения преступления. С другой стороны – регулирование не должно остановить развитие инноваций. Слишком жесткие правила могут замедлить темпы внедрения ИИ, и мы учитываем этот риск. Чтобы ИТ-компании в России могли и дальше создавать передовые технологии, включая ИИ, важно сохранить комфортные условия для них. Нам следует действовать точечно и постепенно: вводить правила там, где цена ошибки ИИ слишком высока, но при этом сохранять свободу для развития технологий», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также подчеркнул, что введение правил использования ИИ – актуальный вопрос, который сегодня обсуждается на мировом уровне. Подходы стран к регулированию технологии отличаются между собой. Одни государства идут по пути введения комплексного всеобъемлющего закона об ИИ, который подробно описывает требования к технологии, определяет ответственность разработчиков и пользователей, а также регулирует ее использование в некоторых сферах (например, Казахстан). Другие страны (Китай) вводят точечные требования, например, к качеству и безопасности систем, применяют сертификацию ИИ-решений, но не ограничивают процесс применения ИИ. При этом наблюдается общая тенденция: развитие технологии больше не остается без внимания со стороны государств.

Совещание по вопросам регулирования ИИ под председательством Дмитрия Григоренко, по сути становится отправной точкой для комплексной проработки вопроса регулирования ИИ. Примечательно, что в процесс вовлечены не только органы власти, но и ведущие ИТ-компании России. В ходе обсуждения представители бизнеса также выступили с докладами и поделились мнением относительно отдельных предложений по регулированию технологии.