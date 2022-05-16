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Softline стала партнёром НТЦ «АПМ»

Глобальный поставщик ИТ-решений и услуг Softline и российский разработчик программного обеспечения для инженерных расчетов НТЦ «АПМ» (APM) объявили о партнёрстве.

Softline пополнила портфель российских решений, дополнив его программным обеспечением научно-технического центра «АПМ», который разработал две линейки продуктов для выполнения расчетов прочности конструкций в области машиностроения и строительства. Сотрудничество с центром позволит Softline расширить спектр компетенций и услуг в направлении цифровой трансформации для российских промышленных компаний.

ПО APM имеет государственную регистрацию и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Также продукты компании имеют Аттестационный паспорт Ростехнадзора программных средств для ЭВМ.

Партнёрство Softline и НТЦ «АПМ» подразумевает проведение совместных мероприятий, в том числе конференции российских производителей программного обеспечения для предприятий промышленного сектора, а также обучающих активностей – вебинаров, посвященных функциональным возможностям программных продуктов и примерам реализации отраслевых проектов компании.

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Безопасность

«Сотрудничество с таким надёжным и зарекомендовавшим себя по всему миру партнёром как Softline позволит продуктам нашей компании получить максимально широкое распространение на рынке. Совместные маркетинговые активности повысят узнаваемость бренда “АПМ”, а также помогут продвинуть наши решения среди заказчиков, у которых особенно возросла потребность в российском ПО», – отметил Сергей Розинский, заместитель генерального директора по развитию в НТЦ «АПМ».

«Softline последовательно расширяет портфель решений автоматизированного проектирования и инженерного анализа, формируя необходимую технологическую экспертизу и создавая максимально полное предложение для наших заказчиков. Научно-технический центр “АПМ” является почти что ровесником Softline и за долгие годы работы успел показать себя как надёжного и ответственного разработчика программных решений. Мы рады пополнить свой портфель продуктами одного из ведущих отечественных вендоров в области инженерного анализа», – отметил руководитель департамента САПР и ГИС Softline Дмитрий Русин.

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