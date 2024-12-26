Top Systems T-Flex ЧПУ
|26.12.2024
|Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
|09.08.2006
|Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1
|01.02.2002
|"Топ Системы" отметил 10-летний юбилей 1
Top Systems T-Flex ЧПУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 419 1
|Гарринчев Сергей 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
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