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«Диасофт» расширил возможности работы с цифровыми правами

Компания «Диасофт» расширила функционал продуктов «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий») и «Клиентские операции с ЦФА» (входит в состав решения «Брокерское обслуживание»). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Депозитарный учет» предназначен для автоматизации деятельности депозитария по учету эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг депонентов. Он подходит для работы со всеми видами цифровых прав (ЦФА, УЦП и ЦС), позволяя вести их депозитарный учет.

Новый функционал продукта дает возможность: регистрировать ЦФА, УЦП и ЦС и связанную с инструментами информацию в справочнике «Финансовые инструменты»; автоматизировать формирование административных поручений на прием ЦФА, УЦП, ЦС и снятие их с депозитарного обслуживания; контролировать изменение параметров новых финансовых инструментов (реализован механизм отслеживания изменения основных атрибутов, статусов, кодов и атрибутов связанных организаций); регистрировать и обрабатывать депозитарные поручения с ЦФА, УЦП и ЦС, включая формирование депозитарных проводок, депозитарных операций и сопровождающих документов; контролировать операции с ЦФА в депозитарии: зачислять ЦФА только на счет, предназначенный для учета ЦФА, запрещать внутридепозитарный перевод ЦФА; проводить корпоративные действия по ЦФА, включая выплату доходов в денежной форме, погашение ЦФА, глобальные операции, собрания владельцев; проводить корпоративные действия по УЦП и ЦС, включая погашение и глобальные операции.

Продукт «Клиентские операции с ЦФА» благодаря обновлению функционала позволяет решать следующие задачи: вести отдельные договоры обслуживания для обработки клиентских сделок с ЦФА (для обособления сделок, заключенных в рамках схемы с номинальным держателем); регистрировать и вести учет клиентских сделок с ЦФА (формировать документы бухгалтерского учета, передавать сделки на обработку в депозитарий).

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