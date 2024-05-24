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«Ростелеком» успешно разместил ЦФА на 1 млрд руб. на платформе цифровых активов Сбербанка

ЦФА «Ростелекома» объемом 1 млрд руб. на платформе цифровых активов Сбербанка были проданы в полном объеме широкому кругу инвесторов. Сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска ЦФА «Ростелекома» проходил с 20 по 22 мая 2024 г. включительно на платформе цифровых активов Сбербанка. В выпуске приняли участие физические лица, корпоративные клиенты и институциональные инвесторы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Предложение «Ростелекома» вызвало значительный интерес у клиентов банка, что привело к росту числа участников платформы на 27% за период от объявления выпуска до окончания периода размещения, а также позволило собрать выпуск ЦФА в полном объеме ранее времени окончания сбора заявок.

Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 16,6% годовых. Плановое погашение выпуска ЦФА предусмотрено в период с 22 по 30 августа 2024 г.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы рады, что наша платформа цифровых активов продолжает набирать обороты. Она привлекает все больше эмитентов и инвесторов, способствуя развитию российского рынка ЦФА. Важно, что ЦФА “Ростелекома” на платформе приобрели не только юридические, но и физические лица, что существенно расширяет ее аудиторию. Думаю, что это размещение станет еще одним шагом для дальнейшего развития перспективного рынка ЦФА в нашей стране».

Первый вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин: «Отдельным направлением нашей деятельности стал переход к полноценной и регулярной работе с цифровыми финансовыми активами, которые являются еще одним инструментом фондирования и управления ликвидностью. Мы рады очередному выпуску, теперь и на платформе «Сбера» — крупнейшего российского банка. Считаем, что расширение вариантов привлечения средств в долгосрочной перспективе обеспечит сбалансированность, устойчивость и гибкость долгового портфеля компании, расширит базу инвесторов и кредиторов, а также будет способствовать развитию рынка новых финансовых инструментов».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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