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«Диасофт» расширил возможности продукта для выпуска и учета ЦФА

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) с 2022 г. развивается и набирает обороты. Его общий объем по итогам августа 2024 г. превысил 370 млрд руб., а количество выпущенных ЦФА – более 540 шт. Количество участников рынка также увеличивается: все больше эмитентов и инвесторов проявляют интерес к ЦФА и подключаются к платформам операторов информационных систем (ОИС). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Вместе с развитием этого рынка компания «Диасофт» развивает продукт «Выпуск и управление ЦФА». Он предназначен для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск и учет ЦФА.

За последние полгода функционал продукта был расширен:

Автоматизирован процесс досрочного погашения ЦФА как по инициативе инвестора (put-оферта), так и по инициативе эмитента (call-оферта).

Подключен функционал «Электронные заявки» для обеспечения омниканальности решения, поддерживающей единые процессы и единую логику реализации пользовательского опыта (UX) для всех каналов: веб- и мобильное приложение, личные кабинеты.

Расширен список базовых активов, которыми может быть обеспечен выпуск ЦФА: теперь кроме ценных бумаг, драгметаллов, товаров, индексов, объектов недвижимости, можно регистрировать выпуски на деривативы, фиатную и крипто валюты, а также иные активы (услуги, предметы искусства и др.).

Доработан функционал переводов ЦФА между кошельками инвесторов на безвозмездной основе.

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Реализованы алгоритмы метчинга заявок на покупку и продажу ЦФА по цене «не хуже» с возможностями настройки процента отклонения цены и частичного исполнения.

Автоматизированы процессы обработки заявок на признание квалифицированным инвестором, а также обработки заявок из личных кабинетов эмитентов и инвесторов в свободной форме.

Добавлена возможность автоматически формировать наименования и коды выпусков ЦФА по гибко настраиваемым правилам торговой системы ОИС: в зависимости от вида ЦФА, вида базового актива, наименования и кода эмитента, валюты ЦФА, даты выпуска и даты погашения.

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Программный продукт «Выпуск и управление ЦФА» позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА на первичном рынке и поддерживает автоматизацию полного цикла бизнес-процессов ОИС.

Продукт разработан в микросервисной архитектуре и входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket, которая работает на импортонезависимом технологическом стеке и зарегистрирована в Реестре российского программного обеспечения (запись в реестре №16800 от 01.03.2023). Кроме того, продукт «Выпуск и управление ЦФА» использует в своей работе возможности технологической платформы Digital Q.BlockChain.

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